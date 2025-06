Israelin armeija sanoo tappaneensa yhdeksän iranilaista ydinvoima-asiantuntijaa

- Ilmaiskujen aikana surmattiin yhdeksän korkean tason tutkijaa ja asiantuntijaa, jotka edistivät Iranin ydinaseohjelmaa, sanottiin asevoimien lausunnossa.

Aiemmin tänään Iranin valtiollinen televisio kertoi, että kaksi korkea-arvoista iranilaiskenraalia on kuollut Israelin iskuissa. Iskuissa kuolivat yleisesikunnan tiedusteluosaston varapäällikkö ja operaatioiden varapäällikkö. Perjantaina kerrottiin useista muista sotilasjohdon jäsenten ja ydintutkijoiden kuolemista.

ISRAEL aloitti mittavat iskut Iraniin perjantain vastaisena yönä. Iran on vastannut iskuihin. Taistelut ovat jatkuneet lauantaina, vaikka kansainvälinen yhteisö on pyytänyt välttämään tilanteen eskaloimista.

Israel on tehnyt ilmaiskuja Iranin ydinvoimaloihin ja sotilaskohteisiin, minkä lisäksi ilmaiskuja on tehty muun muassa pääkaupunki Teheraniin. Iskuissa on kuollut Iranin asevoimien ylintä johtoa, kymmeniä siviilejä ja loukkaantunut satoja ihmisiä. Israel on ilmoittanut jatkavansa iskuja Teheraniin.