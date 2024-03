Israelin ja Yhdysvaltain puolustusministerit tapaavat Washingtonissa – käsittelyssä Gazan tilanne

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant (kuvassa) lähtee vierailulle Washingtoniin Yhdysvaltoihin ensi viikolla, kertoo Israelin hallitus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on Gallantin ensimmäinen Washingtonin-vierailu sitten viimeisimmän ja alueen verisimmän konfliktin alkamisen lokakuussa. Hänen on määrä tavata Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin, mutta päivämäärää ei ole kerrottu julkisuuteen.

Ministerien on määrä keskustella Israelin hyökkäyksestä Gazaan ja sotilaallisesta yhteistyöstä, mutta myös humanitaarisesta avusta, kertoo Israelin puolustusministeriö.

Myös pääministeri Benjamin Netanjahun kanslia on ilmoittanut, että Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kutsunut vielä erikseen israelilaisen valtuuskunnan Washingtoniin keskustelemaan Israelin suunnittelemasta hyökkäyksestä Rafahiin Gazassa. Biden itse kertoi kutsusta aiemmin maanantaina.

VALTUUSKUNTAA johtaisivat Israelin mukaan strategisten asioiden ministeri Ron Dermer sekä kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Tzachi Hanegbi.

Kansainvälinen painostus Israelia vastaan on kasvanut, jotta se peruisi aikeensa hyökätä Rafahiin. Myös Yhdysvallat vastustaa suunnitelmaa.

Rafahin kaupungissa on noin 1,5 miljoonaa siviiliä, joista suuri osa on paennut sinne suojaan taisteluilta muualta Gazan kaistalta. Siksi Israelin hyökkäyksen pelätään syventävän nykyistä humanitaarista katastrofia alueella.

Netanjahu on toistuvasti sanonut, että hyökkäys Rafahiin on välttämätön Hamasin tuhoamiseksi.

YHDYSVALTOJEN avainkumppani Kanada aikoo lopettaa aseviennin Israeliin, kertoi Kanadan ulkoministeri Melanie Joly Toronto Star -lehdelle tiistaina.

Maan parlamentin alahuoneessa hyväksyttiin maanantaina aseviennin lopettamista vaativa esitys, mutta se ei ole ulkoministeri Jolyn mukaan sitova. Tästä huolimatta pääministeri Justin Trudeaun hallitus lopettaa Jolyn mukaan tulevan aseviennin Israeliin.

- Tämä on todellinen asia, Joly kommentoi lehden mukaan.

Asian on vahvistanut tänään myös nimettömänä pysytellyt Kanadan hallituksen viranomaislähde uutistoimisto AFP:lle.

Kanada on toimittanut AFP:n mukaan Israelille vuosittain miljardien dollarien edestä sotilastarvikkeita. Israel on tähän mennessä ollut kymmenen suurimman Kanadan aseviennin vastaanottajan joukossa.

Israelin aloitettua vastahyökkäyksensä Gazan kaistalle lokakuun 7. päivän iskun jälkeen Kanada on kuitenkin vähentänyt asevientiä Israeliin ja siirtynyt toimittamaan maahan ei-tappavia varusteita, kuten radioita.

AFP:LLE puhuneen hallituksen viranomaisen mukaan aseita tai sotilasvarusteita ei ole viety Kanadasta Israeliin tammikuun jälkeen.

- Tilanne paikan päällä on sellainen, että emme voi viedä minkäänlaisia sotilaallisia tarvikkeita, viranomaislähde sanoi AFP:n mukaan.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa sekä taisteluissa on kuollut jo lähes 32 000 ihmistä, joista suurin osa on ollut naisia ja lapsia. YK:n mukaan aluetta uhkaa vakava nälänhätä, ja Gazan terveysministeriö on jo kertonut lasten kuolemista aliravitsemuksen ja nestehukan seurauksena.

Tähän mennessä verisin konflikti alueella alkoi 7. lokakuuta, kun Hamas ja muut äärijärjestöt hyökkäsivät Israeliin surmaten Israelin mukaan yli 1 100 ihmistä ja ottaen noin 250 panttivankia.

Israelin ulkoministeri Israel Katz on sanonut Kanadan päätöksen vahingoittavan Israelin oikeutta puolustaa itseään äärijärjestö Hamasin iskuilta.

- Historia tulee tuomitsemaan Kanadan nykyiset toimet ankarasti, Katz sanoi X-viestipalvelussa.