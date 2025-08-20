Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.8.2025 07:14 ・ Päivitetty: 20.8.2025 09:17

Israelin puolustusministeriltä vihreää valoa suunnitelmalle Gazan kaupungin valtaamisesta

LEHTIKUVA / AFP / JACK GUEZ

Israelin puolustusministeri Israel Katz on hyväksynyt maan armeijan suunnitelman vallata Gazan kaupunki. Operaation toteuttamiseksi Katz on myös valtuuttanut noin 60 000 reserviläisen kutsumisen palvelukseen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asian on vahvistanut maan puolustusministeriö uutistoimisto AFP:lle, ja asiasta ovat uutisoineet useat israelilaismediat.

Israelin armeija sanoi viikko sitten hyväksyneensä rungon uudelle hyökkäyssuunnitelmalle Gazan kaistalla sen jälkeen, kun Israelin turvallisuusneuvosto oli päättänyt aiemmin Gazan kaupungin valtauksesta.

Hyökkäyksen aikataulua ei ole kerrottu julkisuuteen.

ISRAELIN hallituksen päätös vallata Gazan kaupunki on saanut laajaa kansainvälistä kritiikkiä monilta Israelia perinteisesti tukevilta mailta. Gazan kaupungin valtaamisen on varoitettu lisäävän humanitaarista hätää alueella, joka useiden kansainvälisten järjestöjen mukaan kärsii jo nälänhädästä.

Samaan aikaan yritykset saada aikaiseksi aselepoa Gazassa ovat jatkuneet kankeasti.

Israelin edistettyä suunnitelmaansa vallata Gazan kaupunki vahvisti äärijärjestö Hamas myöhään maanantaina hyväksyneensä välittäjien uusimman ehdotuksen Gazan aselevosta sellaisenaan. Hamasin mukaan se on valmis neuvotteluihin ehdotuksen pohjalta.

Välittäjämaina toimineet Egypti ja Qatar ovat lähettäneet aselepoehdotuksen myös Israelille. AFP:n mukaan virkamieslähteet ovat kuitenkin kertoneet Israelin pitäytyvän tiukasti kannassaan, jonka mukaan Israel voi hyväksyä vain sellaisen sopimuksen aselevosta, joka takaa kaikkien panttivankien välittömän vapauttamisen.

Vapauttamisen on Israelin mukaan tapahduttava niiden ehtojen mukaan, jotka Israel on asettanut sodan päättämiselle.

Hamasin hyväksymä sopimus sisältää alustavan 60 päivän aselevon, panttivankien asteittaisen vapauttamisen joidenkin palestiinalaisvankien vapauttamista vastaan sekä avustusten päästämisen Gazaan.

Lähes kaksi vuotta jatkuneen konfliktin aikana Israel ja Hamas ovat välittäjien avulla saaneet aikaan kaksi lyhyttä aselepoa.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 12.17.

