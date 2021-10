Italian entinen sisäministeri oikeuteen – syytetään kidnappauksesta ja vallan väärinkäytöstä

Italiassa on alkanut oikeudenkäynti, jossa on syytettynä maan entinen sisäministeri Matteo Salvini. Laitaoikeistolaisen Lega-puolueen johtaja Salvini on syytettynä jutussa, joka liittyy Välimereltä saapuneen siirtolaislaivan satamaan pääsyn estämiseen Sisilian Palermossa.