Itsenäistä Suomea on juhlittu tänään lipunnostoilla, paraateilla ja seppeleenlaskuilla

Poliisin mukaan kaikki sujui hyvin. Pientä liikenneruuhkaa aiheutui tapahtuman jälkeen autoilijoiden poistuessa Haminan keskustasta.

Paraatiin osallistui joukkoja Maavoimista, Merivoimista, Ilmavoimista ja Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä Rajavartiolaitoksesta ja veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä. Tapahtumassa oli mukana myös poliisin, pelastuslaitoksen ja Tullin kalustoa.

Paraatikatselmuksen suoritti ja ohimarssin otti vastaan Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Timo Kakkola. Puheessaan Kakkola nosti esiin kuluneen vuoden poikkeuksellisuuden sekä turvallisuuspoliittisen ilmapiirin muutoksen.

- Ukrainan tilanne on osoittanut, että Suomen kokonaisturvallisuuden huomioon ottava varautuminen ja Puolustusvoimien suunnitelmallinen ja pitkäkestoinen kehittäminen on ollut tärkeää. Suomella on kokoonsa suhteutettuna hyvin varteenotettavat Puolustusvoimat sekä kansainvälisesti mitattuna erittäin korkea maanpuolustustahto.