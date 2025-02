J. D. Vance sivuutti puheessaan Venäjän ja Ukrainan sodan

Yhdysvaltain uusi varapresidentti J. D. Vance sivuutti kokonaan Ukrainan sodan ja Venäjän aiheet Münchenin turvallisuuskonferenssissa perjantaina pitämässään puheessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sen sijaan Vance ampui kansainvälistä yleisöään täyslaidallisella yhdysvaltalaisen laitaoikeiston suosimia puheenaiheita vaalikampanjamaisessa esiintymisessään.

- Presidentti (Donald) Trumpin hallinto on kiinnostunut eurooppalaisesta turvallisuudesta, mutta uhka, josta olen eniten huolissani, ei ole Venäjä, Kiina tai mikään ulkoinen uhka. Sen sijaan olen huolissani Euroopan vetäytymisestä yhteisistä arvoistamme, Vance sanoi.

VANCEN mukaan ulkoisia uhkia suurempi on Eurooppaan kohdistuva ”sisäinen uhka”. Tällä hän tarkoitti laitaoikeistoon ja disinformaatioon kohdistuvaa viranomaistoimintaa, jota hän pitää epädemokraattisena.

Vance arvosteli puheessaan kahteen otteeseen sitä, että Romanian presidentinvaalien tulos peruttiin tuomioistuimen päätöksellä. Tuomioistuimen päätös liittyi Venäjän epäiltyyn vaalihäirintään.

- Jos demokratianne voidaan tuhota ulkomaisilla mainoksilla, ne eivät olleet kovin vahvoja alun perinkään, Vance sanoi Venäjän vaikutuskampanjoista sosiaalisessa mediassa.

”Jos pelkäätte omia äänestäjiänne…”

Kansainvälisen turvallisuuspolitiikan suurkokouksessa Vance päätti nostaa esiin puheissaan yksittäisiä oikeusjuttutapauksia eri puolilta Eurooppaa, kuten vuodelta 2022 peräisin olevan tapauksen, jossa aborttiklinikan lähellä rukoillut mies tuomittiin julkisen rauhan häirinnästä.

MAININNAN sai myös Ruotsin koraaninpolttaja Salwan Najem, joka tuomittiin kuun alussa ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sakkoihin kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Vancen mukaan Euroopassa on valloilla sananvapauden ja demokratian vastainen ajattelutapa, joka kylmän sodan aikaan esiintyi rautaesiripun tuolla puolen Neuvostoliiton satelliittivaltioissa.

- Kylmän sodan aikaan hiljennettiin toisinajattelijoita ja peruttiin vaaleja, olivatko he hyviksiä? Eivät olleet, ja luojan kiitos he hävisivät kylmän sodan. — Ei ole turvallisuutta, jos teitä eivät kiinnosta kansanne mielipiteet. Jos pelkäätte omia äänestäjiänne, ei Amerikka voi tehdä mitään puolestanne. Teillä on oltava demokraattinen mandaatti, Vance sanoi.