Tampereen Teatterikesä vauhtiin palkintojuhlilla: Ella Mettäselle Olavi Veistäjä -palkinto

Pohjoismaiden suurimmaksi teatterifestivaaliksi mainittu Tampereen Teatterikesä avattiin virallisesti tiistaina, vaikka tapahtuman pääohjelmistoon kuuluvia esityksiä on nähty jo viime lauantaista lähtien.

Pääohjelmiston avasi vähän kuin varaslähtönä Tampere-talon isossa salissa lauantaina esitetty hollantilaisen ISH Dance Companyn Elements of Freestyle, joka nimensä mukaisesti rikkoi perinteisiä teatterimuotoja, sillä esitys koostui erilaisista katulajeista kuten muun muassa rullalautailusta, BMX-pyöräilystä, breakdancesta ja free style -koripallosta.

VARSINAINEN FESTIVAALIVIIKKO käynnistyi eilen maanantaina kun pääohjelmistosta nähtiin ensimmäiset vedot queer-esitystaiteen skottilaiselta Katy Bairdilta ja kotimaisen avaajan Espoon Teatterin Minna Craucherista, jonka nimihenkilöön voi sovitella monia outouteen viittaavia queer-liitteitäkin.

Minna Craucher oli saanut Teatterikesässä estyspaikakseen Sorin Sirkuksen maneesin, ja valinta tuntui osuvalta, sillä Riikka Oksasen ohjauksen karnevalistisessa menossa on paljonkin sirkusviritteisyyttä. Ainakin nähtiin taas musiikillista akrobatiaa, sillä Eeva Konnun säveltämän musiikkiteatteriesityksen soittopuolesta vastasi erittäin notkeasti sen kuusihenkinen näyttelijäjoukko Laura Hänninen, Petrus Kähkönen, Jussi-Pekka Parviainen, Roosa Söderholm, Robert Kock, Miiko Toiviainen. Ihailtavaa virtuositeettia, sillä instrumenttien ja tekstin käsittely limittäin tai jopa yhtäaikaa on vaativaa hommaa.

Eeva Kontu on itse harjoittanut ryhmän soittopuolen, ja se oli Tampereella – yli puolen vuoden esitystauon jälkeen, sillä Espoon Teatterissa näytöskausi päättyi jo joulukuun puolivälissä – yhä timanttisessa reilassa.

En lähde arvostelemaan Minna Craucher -esitystä tässä nyt tarkemmin, sillä siitä on Demokraatti.fi:ssä jo julkaistu Minna Tawastin arvio viime syyskuussa. Sen kuitenkin totean, että esitys sai poikkeuksellisen hurmioituneen vastaanoton poikkeuksellisen isolta yleisöltä (Sorin maneesille mahtuu pitkästi toistasataa katsojaa enemmän kuin Espoon Revontulihalliin), jota oli maanantaina täysi tuvallinen. Katsomo sai ekstrana loppuaplodien jälkeen hihkua vielä sitäkin, että esityksen jälkeen näyttämölle kutsuttiin ohjaaja Riikka Oksanen sen johdosta, että hänelle oli juuri myönnetty Minna Craucher -ohjauksestaan Vuoden musiikkiteatterintekijä -palkinto.

LISÄÄ PALKINTOJA on jaettu festivaalin yhteydessä tiistaina.

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n Kiitos kotimaisesta näytelmästä -tunnustuksen sai Lappeenrannan kaupunginteatteri kiitokseksi kotimaisen näytelmän hyväksi tehdystä työstä.

– Ohjelmistossa näkyy aito kiinnostus uusiin kotimaisiin näytelmäteksteihin ja halu nostaa esiin kantaesityksiä, jotka puhuttelevat tässä ajassa. Lappeenrannan kaupunginteatterin esimerkki osoittaa, että sitoutuminen uuteen kotimaiseen ei ole riski, vaan mahdollisuus: se voi uudistaa koko teatterin profiilia ja vahvistaa sen yhteyttä paikalliseen yleisöön ja tekijöihin, palkintoperusteluissa todetaan.

Festivaalin avajaisissa jaettiin myös arvostetut Suomen kulttuurirahaston Olavi Veistäjän rahaston 10 000 euron palkinnot näyttelijä Ella Mettäselle ja Kolmas Tila -ryhmälle.

– Ella Mettäsestä on kasvanut yksi sukupolvensa merkittävimmistä näyttelijöistä. Hän on tehnyt menestyksekkäitä rooleja niin teatterin, elokuvan kuin televisionkin parissa. Mettänen on ollut vakituisena näyttelijänä Tampereen Teatterissa ja KOM-teatterissa ja vierailijana mm. Teatteri Jurkassa, Helsingin kaupunginteatterissa, Tampereen Työväen Teatterissa, Kansallisteatterissa, Pyynikin kesäteatterissa ja Teatteri Takomossa, palkintoperusteluissa mainitaan.

Mettäsen viimeisimpiä töitä on Frodon rooli Tampereen Teatterin jättisatsauksessa Taru Sormusten herrasta.

Tämän vuoden alussa Mettänen aloitti näyttelijäntaiteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Nätyllä, eli samassa opinahjossa, josta hän itse valmistui näyttelijäksi 2016.

Toinen Olavi Veistäjä -palkittu Kolmas Tila – Tredje Rummet ry on Turussa 2007 perustettu kunnianhimoinen monitaiteellinen ryhmä, jonka teokset ovat kiinni ajassa. Niistä viimeisin on Antarktikselle ilmastotutkimuksen kansainväliselle asemalle sijoittuva kantaesitys Valkoinen tähti.

Palkintoperusteluiden mukaan Kolmas Tila ”on löytänyt vahvan ja kiinnostavan agendan taiteen ja tieteen vuoropuhelun kehittämisestä. Samalla se laajentaa esittävän taiteen ilmaisua ja muotoja ja luo uskoa taiteen kykyyn vaikuttaa.”

Kolmannen Tilan laajassa piirissä toimivat niin Kom-teatterin nykyinen taiteellinen johtaja Susanna Airaksinen, ohjaaja Juha Malmivaara, näyttelijä Cécile Orblin, dramaturgi-näytelmäkirjailija Seppo Parkkinen pukusuunnittelija Sari Salmela kuin muun muassa teollinen muotoilija Jorma Pitkänen ja kulttuurihistorian professori Maarit Leskelä Kärki.

Tampereen Teatterikesä jatkuu sunnuntaihin asti, ja enin osa kansainvälisten vierailijoiden esityksistä painottuu nimenomaan tulevaan viikonloppuun.