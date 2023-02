Jääkö vasemmistoliitto yksin? – Saramo: ”Katsotaan huomenna sitten, kenen linja pitää”

Eduskuntapuolueet ovat kallistumassa sille kannalle, että jo tämä eduskunta päättää Nato-jäsenyyshakemuksen jättämistä. Näin ollen Turkin ja Unkarin ratifiointeja ei jäätäisi odottamaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Nihkeintä suhtautuminen kiirehtimiseen on ollut vasemmistoliitossa.

– Jos me haluamme lyödä nuija pöytään mahdollisimman nopeasti, silloinhan me luovutamme aikataulun Erdoganille (Turkin presidentti) ja Orbánille (Unkarin pääministeri). Jos me haluamme pitää itse päätösvallasta kiinni, odotamme, että nämä maat ratifioivat ja sen jälkeen me voimme löydä nuijan pöytään. Puhemies on ilmoittanut, että eduskunta kutsutaan koolle koska vaan. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko meillä toimitusministeristö vai poliittinen hallitus. Se ei hidasta lainkaan aikataulua, mutta se mahdollistaa sen, että halutessamme voimme hidastaa ja keskustella Ruotsin ja Naton kanssa ja käydä tilannetta läpi, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoi Demokraatille tänään eduskunnan kyselytunnin jälkeen.

Saramo toteaa, että keskusteluun liittyy vähän turhaakin dramatiikkaa, koska kaikki tietävät, että Suomi on menossa Natoon.

– En ymmärrä kenen intressejä hyödyttää se, että pelätään sitä, että päätös menee seuraavan eduskunnan ajalle.

Saramo painottaa, että Nato-asiassa on haluttu edetä Ruotsin kanssa.

Eduskuntaryhmät ja puolueet käyvät eduskunnan Nato-päätöksen aikataulusta huomenna keskustelun puhemies Matti Vanhasen (kesk.) johdolla.

Jos muut puolueet tulevat sille kannalle, että Nato-päätös tehdään tällä vaalikaudella, jäättekö te yksin vastustamaan?

– Katsotaan huomenna, miten keskustellaan. Omasta mielestäni kaikki järkiargumentit ovat meidän kannan takana.

– Katsotaan huomenna sitten, kenen linja pitää. Minun ymmärtääkseni kaikissa puolueissa on ymmärretty meidän näkemyksiämme. Näitä ei ole käyty kertaakaan puolueiden välillä siten, että kaikki faktat olisivat olleet tiedossa. Huomenna on.