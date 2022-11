”Jäi panttivangiksi”, sanoo Kai Mykkänen – SDP:n Mäkynen: ”Jokainen voi osoittaa toista, jos tahtoo”

Suomen Yrittäjät järjesti tiistaina viiden puolueen tentin, johon ottivat osaa eduskuntaryhmien puheenjohtajat Atte Harjanne (vihr.), Eeva Kalli (kesk.), Kai Mykkänen (kok.) sekä varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd.) ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lulu Ranne. Rane Aunimo Demokraatti

Tentin aluksi kerrattiin hallituksen viimeviikkoista päätöstä olla antamatta esitystä T&K-verohuojennuksesta valtioneuvoston yleisistunnolle sen jälkeen, kun hallituspuolueiden sopu jo kertaalleen päätetyistä verolinjauksista kaatui.

Kokoomuksen Mykkänen laittoi tämän jälkeen nopeasti kasaan lakialoitteen T&K-verovähennyksen edistämiseksi. Parlamentaarisen työryhmän on määrä käsitellä tällä viikolla T&K-verovähennyksen edistämisestä. Demokraatti tiedusteli jo viime viikolla hallituspuolueista kantaa verovähennyksen edistämiseen. Se on SDP:n ohella myönteinen niin keskustassa, vihreissä kuin RKP:ssäkin.

T&K:ta käsittelevän parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja Mäkynen kertasi vielä tentissä, kuinka hallituksen esitykselle kävi.

– Hallituksen neuvottelupöydässä kävi niin, että kun verolaeista keskusta halusi luopua niin vasemmistoliitto sitten sanoi, että sitten ei etene tämäkään asia, ja se oli tietenkin meille työryhmässä pieni yllätys ja järkytys. Me olemme tämän asian neuvotelleet jo vuosi sitten, jolloin tämän ei oikeastaan olisi pitänyt meidän mielestämme olla neuvottelupöydässä laisinkaan.

Seuraavaksi asiassa käynnistettiin parlamentaarinen neuvottelu. Huomenna keskiviikkona työryhmä kokoontuu päättämään, mitä asialle tehdään.

– Tarkoitus on saada ihan kaikki eduskuntapuolueet edelleen asian taakse ja edistää asiaa eduskunnan kautta.

Mäkynen ei lähtenyt nimeämään yksittäisiä syyllisiä sille, että asia jumahti hallituspöytään.

– En tiedä, kenen syy se nyt sitten on. Hallituksessa päädyttiin siihen, että kymmenen lakia ei mene eteenpäin ja tämä oli yksi niistä. Siinä on kokonaisuudesta kysymys, joten kyllä ihan kaikkia hallituspuoleita voi halutessaan syyttää. Jokainen voi osoittaa toista, jos tahtoo. Mutta kyllä enemmän olisin kiinnostunut siitä, että saadaanko tämä asia eteenpäin ja nyt näyttää siltä, että saadaan, Mäkynen sanoo.

KESKUSTAN Kalli puolestaan kommentoi, että tehty ratkaisu oli viisas. Sellaisia verolakeja ei kannata edistää, jotka ovat haitallisia Suomeen investointiympäristönä tai ulkomaisten osaajien verotukseen.

– Nyt kun vaikuttaa siltä, että kuitenkin eduskunnassa on laaja yhteisymmärrys siitä, että t&k-vähennys tarvitaan. Se on itse asiassa hallituksen esityksen muodossa jo valmis, joten se varmasti myös sitä kautta saadaan nopeasti käsiteltyä, niin nyt me voidaan, se on eduskunnassa käsissä ja olen luottavainen, että se saadaan sitä kautta eteenpäin.

Lakialoitteen asiasta tehtyn kokoomuksen Mykkänen sanoi tentissä olevansa tyytyväinen siitä, että aloite on saanut paljon tukea.

– Toivottavasti huomenna parlamentaarisessa ryhmässä löydetään tapa, jolla myös t&k-kannustin saadaan voimaan. Se jäi panttivangiksi hallituksen neuvotteluissa, mutta tältä osin eduskunnalla on mahdollisuus vielä tämä korjata.

Myös vihreiden Harjanne ilmaisi asialle tukensa.

– Olihan tuo sillä tavalla nolo stiplu, että kyllä tietty politiikan jatkuvuus ja ennen kaikkea sovitusta kiinni pitäminen, aina kun siitä falskaa niin se aina ulospäin kehno homma. Hyvä jos tämä vielä saadaan hoidettua.

Perussuomalaisten Ranne muistutti hänkin, että parlamentaarinen sopu asiassa saatiin jo aiemmin.

– Uskon, että siinä vaiheessa kun saadaan ratkaisu, joka kohdistuu oikein nimenomaan niihin kohtiin, joista saadaan sitä tki-vaikuttavuutta, niin kyllä me ollaan sellaisessa mukana. Toivottavasti tässä ei jälleen käy niin, että seuraava hallitus joutuu korjaamaan surkeat rauniot, mitä en tietenkään toivo.

TENTISSÄ haettiin myös ratkaisuja energiakriisiin ja kotimaisen energian lisäämiseksi. Eilinen saatiin jälleen jobinpostia Eurajoelta, kun uutisoitiin, että säännöllinen sähköntuotanto Olkiluoto 3:lla alkaakin tällä tietoa aikaisintaan tammikuun 2023 lopussa.

Matias Mäkynen kommentoi uutista sanomalla, että Olkiluoto 3 on yksi niistä suurista riskeistä, jotka tähän talveen liittyy.

– Nämä ovat harmittavia, vaikka testit ovat sinänsä menneet ihan hyvin ja laitos toimii niin kuin pitää. Siellä ei varsinaisessa ydinteknologiassa vaan jäähdytysjärjestelmissä ja pumpuissa on sitten näitä teknisiä ongelmia. Se on hirveän harmi tässä tilanteessa.

STT kertoi eilen, että Teollisuuden voiman TVO:n mukaan sähköntuotanto jatkuu aikaisintaan joulukuun 11. päivä. Sen oli aikaisemman tiedon mukaan määrä jatkua marraskuun puolivälissä. Syöttövesipumpuissa havaittiin vaurioita lokakuun puolivälissä. TVO kertoi jo tuolloin, että vauriolla on todennäköisesti vaikutusta säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen.

Mäkynen sanoi pitävänsä tärkeänä, että työ- ja elinkeinoministeriö sähkön säästökampanjan lisäksi etsisi erilaisia tapoja kulutusjouston lisäämiseen. Huomio kohdistuu etenkin ns. piikkitunteihin, joista on tarve leikata energiankulutusta.

– Se vaikuttaisi silloin myös hintaan ja estäisi ennen kaikkea sen, että kiertäviin sähkökatkoihin ei jouduta missään vaiheessa.