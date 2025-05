Jani Mäkelä: Gazan konfliktista vaahdotaan meillä enemmän kuin olisi tarpeellista

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ei täysin allekirjoita Suomen valtionjohdon maanantaista kannanottoa Gazan tilanteeseen ja Israelin toimintaan alueella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti Alexander Stubb, pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) muun muassa vaativat Gazan siviilien kärsimyksen lopettamista ja sanoivat, että väestön pakkosiirrot ovat sotarikos.

- Sieltä saatava tieto on varsin hajanaista ja voi olla paikoitellen puolueellistakin. En nyt lähtisi sitä näillä tiedoilla dramatisoimaan ja Suomelle kokoaan suurempaa roolia hakemaan, vaan katsoisin, miten asiat etenevät, Mäkelä sanoi STT:lle.

Pääosin hän kuitenkin kuvailee kannanottoa Suomen perinteisen kannan mukaiseksi. Se on hänen mielestään kaikille hallituspuolueille aika selvä.

SEN SIJAAN opetusministeri Anders Adlercreutz (rkp) vaati blogisssaan keskustelua Palestiinan valtion tunnustamisesta.

Perussuomalaisten Mäkelä arvelee tämän olevan Adlercreutzin yksityisajattelua. Palestiinan valtion tunnustaminen ei ole hänestä tällä hetkellä ajankohtaista.

Mäkelän mielestä ei ole sopivaa, että konfliktiin otetaan kantaa yhden osapuolen puolesta ja toista vastaan. Lisää aiheesta Ministeri: Suomi voisi tunnustaa Palestiinan, vaikka uusi valtio olisi epätäydellinen

- Ei valtion tunnustaminen voi perustua tällaisiin seikkoihin, vaan sen täytyy olla joku valtio, minkä tunnustaa. Ei voi tunnustaa hallintoa ilman valtiota.

PERUSSUOMALAISET on Mäkelän mukaan sitoutunut hallitusohjelmaan ja Suomen ulkopoliittisen linjan noudattamiseen.

- Mutta meillä ei ole mitään erityistä intressiä tunnustaa mitään valtiota sen nopeammin kuin siihen on asialliset perusteet.

Mäkelä ei lähde spekuloimaan sillä, voivatko perussuomalaiset joskus olla hallituksessa, joka tunnustaa Palestiinan.

- Sellaista kysymystä on turha lähteä spekuloimaan tässä tilanteessa. Tämäkään hallitus ei tässä tilanteessa sitä tule tunnustamaan. Me emme tiedä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Voi se olla, että joskus sinne rauha saadaan, kaikki sodat päättyvät aikanaan.

Ylipäänsä Mäkelä on sitä mieltä, että asiaan kiinnitetään Suomessa aivan liikaa huomiota, kun konflikti on kaukana ja Suomi on pieni valtio.

- Tästä vaahdotaan hieman enemmän kuin olisi tarpeellista. Maailmassa riittää erilaisia konflikteja, miksi tämä on juuri se asia, josta Suomen eduskunnassa koko ajan keskustellaan.

Teksti: STT / Sanna Nikula, Anni Keski-Heikkilä