Ministeri: Suomi voisi tunnustaa Palestiinan, vaikka uusi valtio olisi epätäydellinen

Opetusministeri Anders Adlercreutz (rkp) katsoo, että Suomi voisi hyvin tunnustaa Palestiinan valtion jo nyt. Israelin Gazan asukkaille suunnittelemat väestönsiirrot ovat hänen mielestään sotarikos.

Adlercreutz kirjoittaa blogissaan uskovansa, että palestiinalaisvaltion tunnustaminen on välttämätön osa alueen rauhanneuvotteluita, ja Suomenkin olisi lisättävä painetta tulitauon saavuttamiseksi.

– Koska tavoitteemme on kahden valtion ratkaisu, ei olisi dramaattista tunnustaa näiden valtioiden olemassaolo jo nyt. Huomio kohdistuu nyt Gazaan, mutta myös Länsirannalla toimii palestiinalaishallinto, ministeri muistuttaa.

EHTONA hänen mielestään on, että palestiinalaisten pitää hyväksyä Israelin oikeus olemassaoloon. Gazaa hallinnut Hamas on Adlercreutzin mukaan Israelin tuhoamista ajava terroristijärjestö, joka ei ole laillinen neuvottelukumppani valtioasiassa. Länsirantaa hallitseva Fatah on myös ongelmallinen. Silti valtioprosessi pitäisi saada käyntiin.

– Tosiasia on, ettei Palestiinasta tule vielä pitkään aikaan täysin toimivaa valtiota. Suomen Palestiinan tunnustaminen koskisi epätäydellistä valtiota. Se on väistämätöntä, ja se meidän on hyväksyttävä, Adlercreutz kirjoittaa.

Ministeri sanoo tietävänsä, että hallituksen sisällä tunnustamisen ajatuksesta ollaan erimielisiä, mutta keskustelu pitää silti hänen mielestään käynnistää.