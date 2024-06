Jani Mäkelä syyttää SDP:tä “vedätyksestä” eduskunnan äärioikeistokeskustelussa

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen kertoi Ylelle, että aikoo jättää tänään eduskuntaan keskustelualoitteen äärioikeiston uhasta ja Oulun puukotuksista. Perussuomalaiset moittivat aloitteen järjestelytapaa. Johannes Ijäs Demokraatti

Tuppurainen ilmoitti aloiteaikeistaan jo viime perjantaina. Hän haluaa eduskunnan keskustelevan samalla syrjimättömyydestä, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Nyt Tuppurainen kertoi Ylelle, että aloitteen takana ovat kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta.

Tuppuraisen mukaan rasistisiksi väkivaltarikoksiksi epäillyt Oulun puukotukset kertovat siitä, että vihapuhe johtaa myös tekoihin.

Tuppurainen sanoo, ettei halua syyttää tilanteesta mitään tiettyä puoluetta tai heiluttaa ”leimakirvestä”. Hän kuitenkin sanoi Ylellä muun muassa, että perussuomalaiset poliitikot ovat aiemmin vihjailleet väestönvaihdosta.

DEMOKRAATTI soitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Jani Mäkelälle, miksei perussuomalaiset ole keskustelualoitteen takana.

– Sosialidemokraattien ryhmäpuheenjohtaja on kertonut, että me emme ole mukana. Siitähän varmaan voi päätellä, että meitä ei siihen mukaan haluttukaan. Jos ennen sovittuja määräaikoja käydään kommentoimaan julkisuuteen, että me emme ole siinä mukana, siinä on kysymys silloin ihan tarkoituksellisesta vedätyksestä, hän sanoo.

Mäkelä viittaa siihen, että Tuppuraisen keskustelualoitteelleen antama ilmoittautumisaika olisi ollut yhä kesken, kun hän jo kertoi perussuomalaisten kielteisestä kannasta.

Mäkelän mukaan perussuomalaisia on enää turha kysyä keskustelualoitteeseen “tällaisen pelleilyn jälkeen”.

– Perussuomalaisten ryhmällä, niin kuin tviittasinkin, on toki valmius keskustella ääriliikkeiden aiheuttamasta uhasta tosiasioiden pohjalta, mutta asioita politisoimatta. Eli tällaisilla yksittäisillä tragedioilla emme halua lähteä ratsastamaan, Mäkelä sanoo.

Hän viittaa samalla julkisuudessa viime aikoina olleisiin, maahanmuuttajien tekemiin rikoksiin.

– Kaikesta tämmöisestä täytyisi pystyä keskustelemaan myös siinä samalla sitten. Eli sen aloitteen tekstimuotojen hiominen ja muu tämmöinen on normaalia ryhmien välistä neuvotteluprosessia, johon viittasin siinä tviitissäni. Nyt semmoista ei käyty, vaan SDP halusi yksipuolisesti sanella, että mistä tässä keskustellaan – tavallaan laittaa sanoja muiden suuhun.

Kysyttäessä, miten perussuomalaiset suhtautuvat Oulun puukotuksiin, Mäkelä vastaa pitävänsä niitä vakavina. Ja toistaa taas esimerkkinsä maahanmuuttajataustaisesta rikollisuudesta.

– Nämä ovat kaikki tietenkin täysin tuomittavaa väkivaltaa, mihin pitää pystyä puuttumaan, hän jatkaa.

DEMOKRAATTI pyysi vielä Mäkelää kommentoimaan, oliko perussuomalaisten mukaanlähtö keskustelualoitteeseen oikeasti avoinna.

– Tänä aamuna käytiin vielä kulisseissa keskusteluja tekstimuodoista. Meiltä lähti eräs ehdotus, että millaisia muotoiluja siinä voisi olla, että pääsisi tähän päämäärään, jonka esitin, että se olisi ilmiötä laajasti käsittelevä ja politisoimaton se keskustelu, hän vastaa.

Keskustelualoitteessa mukana olevat puolueet järjestävät iltapäivällä aiheesta tiedotustilaisuuden eduskunnassa.