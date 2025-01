Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula siirtyy Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään alkukevään aikana. Demokraatti Demokraatti

– Janne Makkula on arvostettu osaaja ja hänellä on erinomaiset verkostot. Hänen kyvykkyytensä on merkittävä etu Suomen kannalta kriittisellä sopimusalalla. Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan rooli vaatii strategista näkemystä ja kykyä uudistua, ja Makkulan osaaminen sekä näkemykset vastaavat erinomaisesti näihin odotuksiin, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Minna Helle sanoo tiedotteessa.

Työmarkkinajohtaja vastaa toimialan työmarkkinastrategiasta, työlainsäädäntövaikuttamisesta , työnantajapolitiikan linjasta, yrityskohtaisen sopimisen tuesta sekä työelämän ja työsuhdejäsenpalveluiden kehittämisestä.

Hän on myös johtoryhmän jäsen ja raportoi Teknologiateollisuuden toimitusjohtajalle.