Janne Riiheläinen: USA avasi ovensa disinformaation tulvalle, ja kaikki tämä vaikuttaa meihinkin

Yhdysvallat on kevään aikana purkanut itseltään hämmästyttävän monta palomuuria ulkovaltojen vaikuttamisen, härkkimisen ja suhmuroinnin tieltä. Janne Riiheläinen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisen virkakautensa aikana tehnyt paljon. Tai siis hänen taustallaan olleet toimijat ovat suunnitelleet paljon ja presidentti ministereineen on toteuttanut näitä toimia urakalla. Osa toimista on oikeudessa pantu ainakin toistaiseksi jäihin, mutta paljon on liittovaltion rakenteista purettu asioita, jotka oli sinne tehty oman maan kansalaisten suojelemiseksi.

Eräs liittovaltion tehtäväkenttä on kansallisesta turvallisuudesta vastaaminen. Silti varsin vähälle huomiolle jäänyt asia on Trumpin hallinnon johdonmukaisuus maan turvallisuuden purkamisessa hybridivaikuttamiselta.

Ulkoministeri Marco Rubio julisti juhlavasti, että ulkoministeriö torjuu uhkaa sananvapautta vastaan, kun se sulkee ulkomaiseen informaatiovaikuttamiseen keskittyneen yksikkönsä.

Jonkinlaisena rinnakkaistoimena tälle voi nähdä sen kun Rubio ilmoitti, että Yhdysvallat estää sellaisten ulkomaisten maahantulon, jotka “ovat mukana sensuroimassa amerikkalaisia”. Hän ei täsmentänyt mitä tämä “sensuuri” oikeastaan tarkoittaa ja miten se ilmenee.

Oikeusministeri Pam Bondi puolestaan hajotti ensimmäisenä virkapäivänään ulkomaalaista vaikutustoimintaa ja korruptiota vastaan taistelevan Foreign Influence Task Forcen (FITF).

Tämä FBI:n osa oli perustettu Trumpin ensimmäisen hallintokauden aikana torjumaan ulkomaista sekaantumista vaaleihin, erityisesti Venäjältä ja Kiinasta.

Lisäksi Bondi hajotti oikeusministeriön ryhmän, joiden tehtävänä oli takavarikoida pakotteiden alaisten venäläisten oligarkkien omaisuutta.

MYÖS AMERIKKALAISTEN omia korruptiomahdollisuuksia on helpotettu.

Yhdysvaltalaisten ja Yhdysvaltoihin kytköksissä olevien toimijoiden ulkomailla tekemää lahjontaa vastaan suunnattu Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) -lain täytäntöönpano jäädytettiin presidentin määräyksellä.

Joe Bidenin kaudella maahan perustettiin Kansallisen turvallisuusneuvoston alle poikkihallinnollinen, tiivistä yhteistyötä Euroopan suuntaan tekevä Venäjän hybridisodankäyntiä seuraava ja torjuva osasto. Toiminnan tavoitteena oli estää Venäjän sabotaasit, disinformaationlevitys ja kyberhyökkäykset Eurooppaa ja Yhdysvaltoja vastaan.

Trumpin hallinto lopetti osaston toiminnan.

Kuvaavaa yhteistyön merkitykselle on, että esimerkiksi Saksan tiedusteluviranomaiset ovat saaneet ennakkovaroituksia terrori-iskuista nimenomaan Yhdysvaltojen tiedustelun kautta.

Kyberturvallisuuden puolelta on leikattu sekä valtionhallinnosta että voittoa tavoittelemattomien toimijoiden tuesta. Rahoitusta on leikattu myös osavaltioiden ja paikallisten vaalivirkailijoiden tukemiseen tarkoitetulta ohjelmalta.

Vaaliturvallisuudessa Trumpin Yhdysvallat keskittyy nyt presidentille läheisiin ”vaalipetoksiin”. Oikeusministeriön osasto, jonka tehtäviin kuului aiemmin pitkälti rotuerottelusta peräisin olevien äänestämisen estämisten tai vaikeuttamisten valvonta, etsii nyt suuresti supistettuna vaalipetoksia.

MEDIAYMPÄRISTÖSSÄ Trumpin hallinto on käynyt sekä Yhdysvaltojen sisäisten liittovaltion tukea nauttivien ei-kaupallisten medioiden että ulkomaille, erityisesti diktatuureihin suunnattujen tiedotusvälineiden kimppuun.

Hyökkäykset ja uhkailut häntä kritisoivia journalistisia medioita vastaan ovat myös jatkuvia. Sen sijaan häntä varauksetta kannattavat mediat, pienistä podcasteista alkaen, saavat huomiota ja toimintamahdollisuuksia hallinnon eri puolilla.

On itsestäänselvää, että Yhdysvaltain kilpailijat ja viholliset tulevat hyödyntämään tätä itse aiheutettua heikkoudentilaa.

Ikävä kyllä valmiuksien ja toimintamallien romuttaminen Atlantin takana heikentää myös Yhdysvaltain liittolaisten turvallisuutta. Trumpin toimien myötä Venäjällä, Kiinalla ja näiden diktatuurien liittolaisilla on paljon lisää tilaa mellastaa koko maailmassa.