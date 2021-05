Japani on pidentänyt koronahätätilaa Tokiossa

Japani on pidentänyt koronaviruspandemian aiheuttamaa hätätilaa Tokiossa ja yhdeksällä muulla alueella 20. kesäkuuta asti. Hätätilan piti päättyä toukokuun lopussa, mutta maan hallitus ilmoitti hätätilan jatkamisen olevan tarpeen neljännen koronatartunta-aallon taltuttamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Tartuntojen kokonaistaso on edelleen erittäin korkea. Tästä syystä pidämme tarpeellisena jatkaa hätätilaa, koronatoimista vastaava ministeri Yasutoshi Nishimura sanoi.

Tokion olympialaisten on tarkoitus alkaa 23. heinäkuuta. Kisojen vastustus Japanissa on laajaa. Japanin lääkäriliiton puheenjohtaja Naoto Ueyama on vaatinut olympialaisten perumista.

Japanilaisista vasta kuusi prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotusannoksen ja vain 2,5 prosenttia molemmat rokotusannokset.