Japani vahvistaa puolustustaan

Japanin hallitus hyväksyi perjantaina uuden budjettiesityksen, jonka keskeisiä painopistealueita ovat puolustus ja väestön jatkuva ikääntyminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Budjettiesityksessä puolustusmenoja nostetaan jo kolmatta vuotta peräkkäin. Japani aikoo käyttää puolustukseen huhtikuussa alkavana budjettivuonna 8,7 biljoonaa jeniä (noin 53 miljardia euroa).

Pääministeri Shigeru Ishiban mukaan tämä on tarpeen, koska Japanin turvallisuusympäristö on nyt vaikein sitten toisen maailmansodan.

Japanin perustuslaki on suurelta osalta peräisin toisen maailmansodan ajoilta, ja siinä on runsaasti asevoimia koskevia rajoituksia. Maan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa päivitettiin kuitenkin toissa vuonna etenkin Kiinan aiheuttaman uhan vuoksi.

Japani on nyt asettanut tavoitteekseen puolustusmenojensa nostamisen samalle tasolle, jota sotilasliitto Naton jäsenmailta edellytetään eli kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

UUDESSA puolustusbudjetissa painopisteenä ovat muun muassa rekrytointien tehostaminen Japanin armeijaan sekä satelliittitiedustelun kohentaminen niin ballististen ohjusten kuin Japanin lähivesillä liikkuvien alusten osalta.

- Olivatpa armeijamme tankit ja ajoneuvot miten hienoja tahansa, sillä ei ole mitään merkitystä, jos meillä ei ole riittävästi ihmisiä niiden käyttämiseen, muistutti Ishiba.

Japanilla on suuria haasteita sen takia, että väestö ikääntyy vauhdilla. Yli 29 prosenttia japanilaisista on 65-vuotiaita tai sitä vanhempia. Kaikista yrityksistä huolimatta syntyvyys on pysynyt alhaisella tasolla, ja Japani on perinteisesti suhtautunut hyvin torjuvasti maahanmuuttoon.

Budjettiesitys tarvitsee vielä parlamentin hyväksynnän astuakseen voimaan. Maata hallitseva liberaalidemokraattinen puolue LPD ja sen koalitiokumppani Komeito tarvitsevat tähän opposition apua, sillä ne menettivät enemmistönsä parlamentissa lokakuun ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa.