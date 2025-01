Järeää tukea Teollisuusliiton neuvotteluille – AKT ja JHL ilmoittivat käsittelysaarrosta

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ja ammattiliitto JHL aloittavat tukitoimena saarron Teollisuusliiton työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi. Demokraatti Demokraatti

AKT:n ja JHL:n ilmoittamat saarrot alkavat maanantaina 27. tammikuuta ja päättyvät lauantaina 1. helmikuuta, ellei neuvottelutulosta synny sitä ennen.

Saartojen piiriin kuuluu teknologia- ja kemianteollisuuden nimettyjä yrityksiä, joihin Teollisuusliitto on aiemmin antanut lakkovaroituksen. Saarto koskee AKT:n mukaan kaikkia Suomen satamia. Saarrettuja yrityksiä ovat muun muassa Meyer Turku, Metso Finland, Outokumpu, Ovako, SSAB ja Tikkurila. Kaikki saarron piiriin kuuluvat yritykset löytyvät AKT:n sivuilta.

AKT:n mukaan työtaistelutoimenpiteiden ulkopuolelle on rajattu henkeä, terveyttä ja ympäristöä mahdollisesti vaarantavat toimet.

Käsittelysaarto vaikuttaa rahdin käsittelyyn esimerkiksi satamissa ja raideliikenteen tavarakuljetuksissa. AKT kertoo tiedotteessa, että saarron tarkoituksena on estää riidan osapuolena olevien yritysten lähettämän tai vastaanottaman tuotteen tai raaka-aineen liikkuminen ja näin vauhdittaa tässä tapauksessa Teollisuusliiton työehtosopimusneuvotteluja.

JHL:n mukaan työntekijät eivät siis lastaa eivätkä pura niiden yritysten tuotteita, joita työtaistelu koskee. Kuljetusalalla työntekijät voivat kieltäytyä kuljettamasta näiden yritysten tavaroita.

Julkisten ja ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström toivoo, että teollisuuden sopimusneuvottelut liikahtaisivat eteenpäin.

– Edellisen sopimuskierroksen jälkeen inflaatio on nostanut elinkustannuksia selvästi. Samaan aikaan hallituksen leikkaukset laittavat monet työntekijät ahtaalle. Yritykset eivät voi tehdä tulosta ilman motivoitunutta ja ammattitaitoista työvoimaa. On selvää, että palkankorotuksille on nyt kova tarve, Ekström sanoo JH:n tiedotteessa.

Aiemmin tukitoimista ovat ilmoittaneet Sähköliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM.