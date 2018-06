Jari Lindström avustajiensa Sotkamon reissusta: Kävivät samalla ”pyhiinvaellusmatkalla”

Keskustan puoluekokouksessa Sotkamossa havaittiin viikonloppuna myös ulkoministeri Timo Soinin (sin.) valtiosihteeri Samuli Virtanen ja toisenkin sinisen ministerin Jari Lindströmin erityisavustaja Juha Halttunen.

Soini totesi MTV:lle, että ”pojilta” kannattaisi itseltään kysyä, mitä kokouksissa tehtiin.

– Mielestäni on hyvä, että käydään vähän tutustumassa, millaisia ne muiden puolueiden kokoukset ovat, Soini jatkoi.

Myös Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala oli velmuillut asiasta aikaisemmin.

– Olikohan kyseessä tunnustelu- ja tiedustelumatka? Haapala kirjoitti kommentissaan.

Jari Lindström totesi Demokraatille avustajien matkasta tänään eduskunnassa, ettei ole lähettänyt ketään yhtään mihinkään.

– Sehän on täysin normaalia, että eri puolueiden ihmiset käyvät toistensa kokouksissa.

Tämä ei ennakoi nyt sitten mitään tulevaisuutta ajatellen?

– Ei.

– Minä olen sininen.

Ette muutu ”realistisen vihreäksi”?

– Ei, enkä minkään muunkaan väriseksi. Ei siinä ole mitään sen kummempaa, olivat tarkkailemassa. Itse asiassa silloin, kun persuilla oli iso kokous niin kyllä siellä oli laidasta laitaan eri puolueitten ihmisiä.

Saitteko (Samuli Virtaselta ja Juha Halttuselta) jonkinlaisen raportin?

– En ole kysynyt. Itse asiassa sanoin, kun näin Juhan tässä aamulla, että olethan vielä sininen. He olivat tehneet pyhiinvaellusmatkan – en tiedä, mikä se on kunta on, missä on Vennamon Veikon patsas, mutta siellä olivat käyneet Samulin kanssa.

– Siitä on valokuvat todisteena, Lindström naurahtaa.

Veikko Vennamon muistomerkki sijaitsee Lapinlahdella.