Ulkomaat
19.8.2025 03:49 ・ Päivitetty: 19.8.2025 05:47
Järjestö: Avustustyöntekijöitä kuolee nyt enemmän kuin ennen
Kuluvan vuoden aikana jo 265 avustustyöntekijää oli kuollut maailman kriisialueilla elokuun puoliväliin mennessä, kertoo Pelastakaa lapset -järjestö. Määrä on yli puolet suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Vuodesta 2000 lähtien keskimäärin yksi humanitaarisen avun työntekijä on kuollut, siepattu tai pidätetty joka päivä, järjestö kertoo. Kuluvasta vuodesta on tulossa seurantahistorian pahin.
Järjestön tiedot ovat peräisin avustustyöntekijöihin kohdistuvia iskuja tilastoivasta tietokannasta.
Viime vuosina avustustyöntekijöiden turvallisuustilanne on ollut erityisen heikko miehitetyillä palestiinalaisalueilla, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa.
Vuosituhannen alussa avustustyöntekijöihin kohdistui erityisen paljon hyökkäyksiä Irakissa, Afganistanissa ja Somaliassa.
YK:N MUKAAN myös viime vuonna avustustyöntekijöitä kuoli ennätysmäärin. Kaikkiaan vuonna 2024 kuoli yli 380 avustustyöntekijää, YK kertoo tiedotteessaan tänään.
Tämän lisäksi maailmalla haavoittui yli 300 avustustyöntekijää, ja 125 siepattiin ja 45 otettiin kiinni.
YK:n mukaan luvut ovat osoitus häpeällisestä välinpitämättömyydestä kansainvälisen yhteisön osalta. YK vaatii kaikkien siviilien henkien suojelemista.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.