27.5.2026 05:57 ・ Päivitetty: 27.5.2026 05:57
Järjestö: Kannatamme kesälomien siirtoa
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ry tiedottaa.
Amken mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta.
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) on edistänyt kesälomien alun siirtämistä kahdella viikolla, ja asiaa on luonnosteltu opetusministeriössä. Samalla koululaisten kesäloma myös lyhenisi, vaikka koulujen aloitusta siirrettäisiin elokuun puolivälin jälkeiseksi.
- Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ei sisällä säädöksiä lukuvuodesta tai koulutuksen työajoista. Koulutuksen tulee vastata elinkeinoelämän tarpeisiin myös loma-aikojen osalta, Amken toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu sanoo tiedotteessa.
Amke kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi myös koko yhteiskunnan vuosirytmiin.
Kainuun ammattiopisto Kaon rehtori Anu Kuosmanen toteaa tiedotteessa, että esimerkiksi luonnonvara-alalla opintoja jatketaan jo nyt usein juhannukseen asti.
Amken lisäksi Keskuskauppakamari tiedotti kannattavansa lomien siirtoa. Keskuskauppakamarin tiedotteessa nykyistä kymmenenviikkoista lomaa luonnehditaan historialliseksi jäänteeksi, joka ei vastaa nyky-yhteiskunnan tarpeisiin.
