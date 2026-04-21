21.4.2026 10:47 ・ Päivitetty: 21.4.2026 10:47

Järjestö: Lähes 8000 siirtolaista kuoli viime vuonna – Merireitit tappavimpia

PAUL ELLIS / AFP / LEHTIKUVA
IOM:n mukaan yksin Välimerellä kuoli ja katosi viime vuonna yli 2 000 ihmistä.

Noin 7 900 siirtolaista kuoli viime vuonna muuttoreiteillä, kertoo Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Toissa vuonna kuoli tai katosi yli 9 000 ihmistä. Järjestön mukaan lasku johtuu siitä, että erityisesti Amerikassa yhä harvempi yritti liikkua vaarallisia ja laittomia muuttoreittejä pitkin.

Toisaalta myös järjestöjen tiedonsaantia on rajoitettu ja kuolemien dokumentointi on vähentynyt.

Meriteitä kulkevat reitit ovat edelleen tappavimpia. Yksin Välimerellä kuoli ja katosi viime vuonna yli 2 000 ihmistä.

Siirtolaisuusjärjestö on dokumentoinut vuodesta 2014 lähtien siirtolaisten muuttoreiteillä tapahtuneita kuolemia ja katoamisia yhteensä yli 80 000.

