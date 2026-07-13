Ulkomaat
13.7.2026 11:24 ・ Päivitetty: 13.7.2026 11:28
Järjestö: Venäjä tuhoaa tarkoituksella Ukrainan terveydenhuoltoyksiköitä ja -henkilöstöä – ”Kyseessä on sotarikos”
Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) mukaan Venäjä kohdistaa tarkoituksella iskuja Ukrainan terveydenhuoltoon. Asia selviää järjestön tuoreesta raportista.
Järjestön mukaan iskut viittaisivat siihen, että Venäjän strategia on tarkoituksella tuhota Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä ja samalla rangaista Ukrainan kansaa kollektiivisesti.
Helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välisenä aikana järjestö dokumentoi yli 2 800 terveydenhuoltoon kohdistettua iskua. Lisäksi Ukrainan terveysministeriön mukaan yli 2 500 terveydenhuoltolaitosta on vaurioitunut ja yli 300 on tuhottu saman aikavälin aikana.
- Kun sairaaloihin isketään jatkuvasti, kun ambulansseja otetaan tarkkojen droonien kohteeksi, kun terveydenhuollon työntekijöitä tapetaan lääkkeiden toimitusmatkalla selvästi merkityissä ajoneuvoissa – tämä ei ole sattumaa, MSF:n Ukrainan maakoordinaattori Robin Meldrum sanoo tiedotteessa.
Järjestön mukaan Venäjän tekemät iskut ovat aiheuttaneet terveydenhuollon kriisin Ukrainaan. Tilanne on vaikuttanut myös kiireetöntä hoitoa vaativien sekä kroonisia sairauksia sairastavien avun saantiin.
LÄÄKÄRIT ilman rajoja sanoo pienten kamera-avusteisten FPV-droonien olevan jatkuva uhka terveydenhuollon työntekijöille Etelä- ja Itä-Ukrainassa.
Esimerkiksi viime vuoden syyskuussa MSF:n tukeman terveyskeskuksen työntekijöiden ajoneuvoon iskettiin FPV-droonilla, vaikka ajoneuvo oli järjestön mukaan selvästi merkitty.
Toinen ajoneuvon kyydissä olleista työntekijöistä menetti iskussa jalan. MSF muistuttaa, että tahallaan selvästi merkittyjen terveydenhuollon työntekijöitä tai ajoneuvoja vastaan iskeminen on sotarikos.
Järjestön mukaan alueilla, joissa aiemmin tykistötuli teki pahinta tuhoa, droonit aiheuttavat nyt valtavia määriä vammoja.
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