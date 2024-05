Järjestöiltä murskakritiikki esitysluonnoksesta uuden vammaispalvelulain soveltamisalan muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos uuden vammaispalvelulain soveltamisalan muuttamisesta on lausuntokierroksella. Demokraatti Demokraatti

Kehitysvamma- ja autismijärjestöjen mukaan ehdotettu sääntelyratkaisu olisi YK:n vammaissopimuksen vastainen ja siksi esitystä ei voi viedä ehdotetussa muodossa eteenpäin. Palveluiden piiriin pääsemisen kynnystä pitää madaltaa, ei korottaa, järjestöt Autismiliitto, FDUV, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Kehitysvammaliitto toteavat kannanotossaan.

Järjestöjen mukaan soveltamisalaa koskevaa pykälää on muutettu niin, että se lakiin päätyessään korottaisi merkittävästi kynnystä päästä vammaispalveluiden piiriin.

Järjestöt katsovat, että ehdotettu sääntelyratkaisu mahdollistaisi sen, että suuri osa vamman vuoksi välttämättömistä palveluista voitaisiin hivuttaa yleislainsäädännön, kuten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettäviksi, kunhan yleislainsäädäntö on lain kirjaimen tasolla riittävän hyvää. Tämä tarkoittaisi sen vammaispoliittisen ja -oikeudellisen perusrakenteen romuttamista, että vamman vuoksi välttämättömät palvelut turvataan subjektiivisina, määrärahoista riippumattomina oikeuksina normaalisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteita toteuttaen siten, että vamman vuoksi tarpeellinen apu ja tuki on maksutonta.

Järjestöjen mukaan muutos olisi perustavanlaatuinen ja pahimmillaan uhkaisi perustuslaissa turvattua oikeutta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

KEHITYSVAMMA- JA AUTISMIJÄRJESTÖT pitävät erittäin huolestuttavana myös sitä, ettei esitysluonnos mainitse lainkaan lakiuudistuksen keskeistä tavoitetta, jonka mukaan nykyjärjestelmän väliinputoajien, kuten autismikirjon ihmisten sekä lievästi kehitysvammaisten ihmisten tulisi päästä vammaispalveluiden piiriin yhdenvertaisin perustein.

“Väliinputoajien huomioimisen sijaan esitysluonnos toteaa nimenomaisesti, että osa nykyisin vammaispalveluita saavista ihmisistä voisi jatkossa jäädä niiden ulkopuolelle”, järjestöjen tiedotteessa todetaan.

“Ehdotetusta soveltamisalasäännöksestä on lisäksi poistettu jo hyväksytyn lain soveltamisalapykälään sisältyneet viittaukset YK:n vammaissopimukseen, jotka järjestöjen näkemyksen mukaan olisivat ohjanneet lain soveltamista ihmisoikeuspohjaiseen suuntaan. Näitä poistoja ei ole perusteltu lainkaan. Ratkaisu on ristiriidassa sen kanssa, että koko uuden vammaispalvelulain on sen esityöt (HE 191/2022 vp) huomioon ottaen tarkoitus perustua YK:n vammaissopimukseen ja toteuttaa sitä yhä paremmin.”

KEHITYSVAMMA- JA AUTISMIJÄRJESTÖT katsovat, että ehdotettu sääntelyratkaisu olisi YK:n vammaissopimuksen vastainen ja vaativat, ettei esitystä viedä tässä muodossa eteenpäin.

Järjestöt näkevät, että kyseessä on säästölaki, joka toteutuessaan tarkoittaisi vuositasolla 60-70 miljoonan euron suuruista leikkausta vammaisten henkilöiden palveluihin hallitusohjelmaan verrattuna.

“Heikoimmassa asemassa olevilta leikkaaminen on vastoin Suomen perus- ja ihmisoikeusvelvoitteita.”

“Vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuisivat huomattavasti paremmin siten, että uutta lakia sovellettaisiin 1.1.2025 lukien sellaisena kuin se alun perin hyväksyttiin niin, että soveltamista ohjataan sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta, lain toteutumista ja sen vaikutuksia seurataan tiiviisti yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa ja tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimiin.”