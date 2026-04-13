Järjestöt: Iran teloitti eniten ihmisiä sitten vuoden 1989

Iran teloitti viime vuonna yli 1 600 ihmistä eli eniten sitten vuoden 1989, kertovat Iranin ihmisoikeustilannetta ja kuolemanrangaistuksen käyttöä seuraavat järjestöt Ranskasta ja Norjasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Arvion mukaan teloitusten määrä kasvoi edellisvuodesta yli 60 prosentilla. Iran teloitti vajaat tuhat ihmistä vuonna 2024.

Järjestöjen mukaan riskinä on, että Iran käyttää sisäisen sorron työkalunaan tänä vuonna entistä enemmän teloituksia laajojen protestien ja sodan jälkeen.