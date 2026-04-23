Järjestöt ja kunnat kauhistuivat leikkauksia, EK moittii veropäätöksiä

Kehysriihen ratkaisut saavat kritiikkiä elinkeinoelämältä, kunnilta ja järjestökentältä muun muassa leikkausmääristä ja kasvutoimien vähäisyydestä. Kotitalousvähennyksen lisäys sen sijaan saa kiitosta monelta toimijalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan hallitus teki kehysriihessä vain varsin pieniä kasvua tukevia päätöksiä.

EK katsoi kotitalousvähennyksen korottamisen, puhtaiden investointien verohyvityksen jatkamisen ja korjausrakentamisen vauhdittamisen olevan oikeansuuntaisia toimia. Riihen veropäätökset sen sijaan olivat EK:n mukaan elinkeinoelämälle pettymys.

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö Soste kritisoi hallituksen kehysriihessä tekemien leikkauksien kohdistuvan jälleen heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Sosten mukaan hallitus sinetöi kehysriihessään ennätysmäisen suuret lisäleikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin.

- Järisyttävät leikkaukset osuvat pahiten yhteiskunnan heikoimpiin, joita hallitus on moukaroinut monelta suunnalta, Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas sanoi tiedotteessa.

Kuntaliitto puolestaan ilmaisi pettymyksensä siitä, että kehysriihessä kuntien valtionosuuksiin kohdistui jälleen uusia suoria leikkauksia.

- Uudet 60 miljoonan euron valtionosuusleikkaukset kohdistuvat väistämättä koulutukseen ja työllisyyspalveluihin, kommentoi tiedotteessa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

- Tämän suoran leikkauksen lisäksi esimerkiksi järjestöjen avustusten supistaminen näkyy myös kuntien arjessa ja palvelutarpeessa.

Palkansaajien keskusjärjestö SAK:n mukaan kehysriihi tarjosi tutuksi tullutta leikkauslinjaa. Järjestö piti kuitenkin myönteisenä, että nuorten työllisyyttä ja pitkäaikaistyöttömien koulutusta tuettaisiin.

YRITTÄJIEN eläkkeisiin tulevia muutoksia Suomen Yrittäjät kuvaili ”vaikean ajan kompromissina”, jossa on sekä hyvää että huonoa.

Järjestön mukaan pienituloisille yrittäjille on tulossa maksuhelpotuksia mutta myös eläke- ja sosiaaliturvan heikennyksiä yrittäjien eläkelain (yel) valinnanvapausmallin myötä.

- Esityksessä on hyvää se, että se huomioi yrittäjyyden ja yrittäjien erilaisuuden. On tärkeää, että osinkotulot pidetään yel-järjestelmän ulkopuolella, kuten Suomen Yrittäjät on edellyttänyt, järjestön puheenjohtaja Petri Salminen kertoi tiedotteessa.

- Lisäksi on keskeistä, että koko eläkejärjestelmän tehostamiseen ja rahastointiin liittyvä jatkoselvitystyö käynnistyy viipymättä, hän jatkoi.

Kaupan liitto piti järkevänä ratkaisuna hallituksen päätöksestä korottaa kotitalousvähennystä. Liiton mukaan korotus on nopeavaikutteinen kasvutoimi, joka vauhdittaa korjaus- ja remonttihankkeita, tukee työllisyyttä ja antaa kaivatun piristysruiskeen alalle.

- On hienoa, että hallitus on tarttunut tähän nopeavaikutteiseen toimenpiteeseen. Vähennyksen korotus kannustaa kotitalouksia käynnistämään korjaus- ja remonttihankkeita, mikä näkyy suoraan alan työllisyydessä sekä rauta- ja sisustuskaupan kysynnässä, Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto kiitteli tiedotteessa.

KULJETUSALAN etujärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL piti valitettavana, että hallitus ei kehysriihessään tehnyt ratkaisuja kuljetusyritysten polttonesteiden korkeiden kustannusten lieventämiseksi.

Järjestön mukaan kuljetusalan kilpailukyky tarvitsee edelleen toimia, jotka lieventävät polttonesteiden korkeiden kustannusten vaikutusta.

- Kuljetusalan kustannustilanne on akuutti ja polttonesteiden voimakas hintavaihtelu tekee tilanteesta äärimmäisen haastavan. Nyt olisi pitänyt elää ajassa ja tehdä hintaa alentavia toimia, sanoi tiedotteessa järjestön toimitusjohtaja Anssi Kujala.