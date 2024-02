Jatkuuko joukkomurhaajan eristys? – Breivik on valitellut oloistaan kolmen huoneen vankilaosastossaan

Norjalaisen oikeusistuimen on määrä torstaina päättää, pääseekö joukkomurhaaja Anders Behring Breivik pois eristyksestä, missä häntä on pidetty liki 12 vuotta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Breivik tappoi 77 ihmistä vuonna 2011.

Breivikin mukaan hänen jatkuva pitämisensä eristyksessä on vastoin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (ECHR), määräyksiä, joissa kielletään epäinhimillinen ja alentava kohtelu.

Tammikuussa pidetyssä, viisi päivää kestäneessä kuulemisessa Breivik sanoi olevansa pahasti masentunut ja lääkeriippuvainen. Joukkomurhaajan mukaan Norjan valtio yrittää ajaa hänet itsemurhaan. Kuuleminen järjestettiin turvallisuussyistä Ringeriken vankilassa.

Norjan valtion mukaan eristyksen jatkaminen on välttämätöntä, koska Breivik muodostaa edelleen vakavan väkivallan uhan.

Vaikka Breivikiä pidetään eristyksissä muista vangeista, hänen vankilaolonsa ovat varsin mukavat: Breivikillä on käytössään kolmen huoneen vankilaosasto, jossa on pieni kuntosali. Breivik voi myös muun muassa katsoa televisiota tai pelata pelikonsolilla, ja hänellä on lemmikkinä kolme undulaattia.

Breivik sai terroriteoistaan 21 vuoden vankeusrangaistuksen. Sitä voidaan jatkaa, jos hänen katsotaan edelleen olevan vaaraksi yhteiskunnalle.