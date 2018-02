Jättiliitolta välitön reaktio: ”Vastaavaa tilannetta PAMilla ei ole, eikä ole ikinä ollut, minkään muun työnantajaliiton kanssa”

Palvelualojen ammattiliitto PAM julistaa ylityökiellon kiinteistöpalvelualalle. Ylityökielto alkaa tänään torstaina kello 16.

Aiemmin päivällä Kiinteistötyönantajien esitykset työehtosopimuksen heikennyksiksi saivat työntekijät lähtemään kolmesta työpaikasta ulosmarssille.

Ylityökielto merkitsee, että kiinteistöpalvelualan työntekijät – siivoojat, huoltomiehet, kiinteistönhoitajat – tekevät normaalit työvuoronsa, mutta kieltäytyvät ylitöiden tekemisestä. Ylityökiellolla vauhditetaan kiinteistöpalvelualan työehtosopimusneuvotteluja.

Puheenjohtaja Ann Selinin mukaan neuvotteluissa ei ole päästy tilanteeseen, jossa olisi aidosti lähdetty etsimään ratkaisuja. Myös luottamus osapuolten välillä on vähäistä.

Työnantajaliiton mukaan tilanne johtuu siitä, että PAM on tuonut neuvottelupöytään asioita työehtosopimuksen ulkopuolelta. Käytännössä puhe on uudesta yhdistyksestä, jonka kanssa Kiinteistötyönantajat on tehnyt yhteistyötä erityisesti elinkeino- ja koulutuspoliittisissa asioissa. Yhdistys esiintyy alan työntekijöiden edustajana.

”Nykypäivänä koulutuspolitiikka on mitä suurimmassa määrin edunvalvontaa. PAM edustaa alan työntekijöitä myös koulutuspolitiikassa. Me emme kuitenkaan ole aivan kaikista asioista samaa mieltä työnantajaliiton kanssa.”

Nyt Kiinteistötyönantajat ovat kertoneet päättäneensä jatkaa yhteistyötä kyseisen yhdistyksen kanssa, jolla ei ole PAMin mukaan työmarkkinoilla minkäänlaista edustavuutta tai vaikutusvaltaa.

”Vastaavaa tilannetta PAMilla ei ole, eikä ole ikinä ollut, minkään muun työnantajaliiton kanssa. Tämä ei lisää neuvotteluissa tarvittavaa luottamusta”, Selin toteaa.