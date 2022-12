”Jennillä oli hyviä vastauksia minun kysymyksiini” – Haukion väitöstilaisuus herätti laajaa kiinnostusta

Jenni Haukion perjantainen väitöstilaisuus keräsi Helsingin yliopistolle poikkeuksellisen paljon median edustajia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Paikalla oli myös paljon tutkijoita ja muita asiasta kiinnostuneita sekä väitöstilaisuuksille tyypilliseen tapaan myös väittelijän läheisiä. Kutsuvieraille oli varattu täyteen tulleen pienen salin etuosasta kolmisenkymmentä paikkaa. Haukion puoliso, presidentti Sauli Niinistö, saapui paikalle eturiviin pari minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani Hanna Wass sanoi STT:lle uskovansa, että kiinnostuksen taustalla oli paitsi Haukio henkilönä myös tutkimuksen teema, joka koskee politiikan viestinnällisyyttä ja puolueiden strategioita.

- Sehän on upea asia, että tutkimus ja tiede ja väitöstilaisuudet herättävät kiinnostusta. Mutta meidän huomiomme oli totta kai siinä väittelijän tarpeissa.

Tilaisuus alkoi väittelijä Haukion puheenvuorolla, jossa hän kertoi tutkimuksensa keskeisestä sisällöstä. Väitöskirjan aihe on ”Avoimen vuorovaikutteisuuden ideaalista sisäisen mobilisaation realiteettiin? Puolueiden digitaalisen vaalikampanjoinnin strategiset ulottuvuudet ja dilemmat”.

HAUKIO KERTOI aineistojensa tukevan muun muassa havaintoa siitä, että puolueet ovat innottomia täysimääräisesti hyödyntämään sosiaalisen median vuorovaikutuksellisia mahdollisuuksia.

- Tämä ei kuitenkaan johdu arvoperusteisista syistä, vaan verkkokeskustelujen rakenteellisista ominaispiirteistä, kuten argumentoinnin heikosta laatutasosta, keskusteluissa esiintyvistä vihapuheesta ja häirinnästä sekä osallistujakunnan politisoituneesta koostumuksesta.

Tutkimuksen kohdepuolueina olivat keskusta, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, SDP ja vihreät, ja sen aineistoina olivat muun muassa toimihenkilöiden teemahaastattelut.

Varsinaisen noin 1,5 tuntia kestäneen väittelyn aikana vastaväittäjä, Åbo Akademin professori Kim Strandberg esitti kysymyksiä tutkimuksen sisällöstä ja toteutuksesta. Hän puhui omissa puheenvuoroissaan ruotsia, ja Haukio vastasi hänelle suomeksi.

Strandberg kiinnitti huomiota muun muassa Haukion omaan erityiseen suhteeseen tutkittavaan asiaan, sillä Haukio on aikanaan toiminut vuosia kokoomuksen viestintäpäällikkönä. Hän jätti tehtävän vuonna 2012, kun hänen puolisonsa valittiin tasavallan presidentiksi.

STRANDBERG sanoi tilaisuuden jälkeen STT:lle väittelyn sujuneen todella hyvin.

- Oli hyvä keskustelu koko ajan ja Jennillä oli hyviä vastauksia minun kysymyksiini.

Strandbergin mukaan väitöskirjassa oli erityisen ansiokasta se, että Haukio oli haastatellut tutkimusta varten puolueiden sisällä olevia ihmisiä, mikä on Suomessa melko harvinaista.

Myös kustoksena toiminut vanhempi yliopistonlehtori Juri Mykkänen kiitteli tilaisuudessa käytyä keskustelua. Hän sanoi, että väittelijän poikkeuksellinen tunnettuus ja rooli näkyivät lähinnä turvatoimissa.

- Kyllä me ihan tietoisestikin pyrimme siihen, että tämä on tavallinen väitös kaikkien muiden väitösten joukossa. Koska muutenhan siitä syntyy kaikennäköisiä puheita, kun henkilö on hyvinkin tunnettu. Että saako hän jotakin erityiskohtelua. Ja mitään sellaista tässä ei ole ollut.