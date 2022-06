JHL ja Talentia julistavat yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon – Super, Tehy ja Erto suunnittelevat työtaistelutoimia

Ammattiliitot Super, Tehy ja Erto kokoontuvat tänään ja huomenna keskustelemaan ja päättämään yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevista työtaistelutoimista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toteutuessaan toimet koskisivat esimerkiksi yksityisiä hoiva-alan yrityksiä, kotipalvelua ja varhaiskasvatusta. Työtaistelutoimilla halutaan vauhdittaa neuvotteluja Hyvinvointiala Halin kanssa, jotka eivät liittojen mukaan ole edenneet toivotusti. Neuvotteluja vaikeuttavat liittojen mukaan myös työnantajaliiton tekemät merkittävät heikennysesitykset.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmoitti vuorostaan julistavansa yksityiselle sosiaalipalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kielto alkaa vuorokauden vaihtuessa tiistaina ja on voimassa toistaiseksi.

– JHL tavoittelee yksityiselle sosiaalipalvelualalle muun muassa palkankorotuksia, jotka parantavat työvoiman saatavuutta ja tekevät palkoista työn vaativuutta paremmin vastaavia, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo tiedotteessa.

– Neuvotteluita on käyty jo nelisen kuukautta, mutta toistaiseksi työnantajan esitykset ovat olleet kaukana hyväksyttävistä. JHL:n tavoitteena on saada sopimus aikaiseksi vielä kesäkuun aikana, JHL:n neuvottelijat Laura Kovalainen ja Tanja Tuunainen-Vainio kertovat tiedotteessa.

JHL listaa, että yksityisen sosiaalipalvelualan ammattilaiset työskentelevät esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa, vanhusten palveluasumisessa ja hoitokodeissa, vammaisten henkilöiden asumispalveluissa, ensi- ja turvakodeissa, päihdepalveluissa, lastensuojelussa sekä henkilökohtaisina avustajina. Alalla on yhteensä yli 70 000 palkansaajaa. JHL muistuttaa, että alan työehtosopimus koskee myös järjestäytymättömiä työnantajia eli se on yleissitova.

Myös sosiaalialan korkeakoulutettujen järjestö Talentia on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta kaikkien sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevien jäsentensä osalta.

– Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattihenkilöiden, muun muassa sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien, palkat eivät vastaa työn vaativuutta. Palkkaero kuntiin verrattuna on paikoitellen huomattava, ja tämä jälkeenjääneisyys on tärkeä saada kurottua umpeen. Työstä on maksettava sen vaativuutta vastaava palkka, Talentian neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa sanoo tiedotteessa.