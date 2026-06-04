JHL tulevalle hallitukselle: Pelastajien ja ensihoitajien tilanne kuntoon – ”Edellytys nopealle ja laadukkaalle avulle hätätilanteissa”

Pelastajien ja ensihoitajien asemaa ja toimintaedellytyksiä on vahvistettava seuraavalla hallituskaudella, Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta (JHL) vaaditaan. Pelastajien eläkeikä vaatii myös tarkastelua. Demokraatti Demokraatti

Pelastus- ja ensihoitoalan unioni JHL muistuttaa, että pelastustoimen ja ensihoidon tehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet samalla, kun alan henkilöstön saatavuus on heikentynyt. Eläköityminen, kuormittavat työolosuhteet ja kiristyvä kilpailu työvoimasta vaikeuttavat rekrytointia ja henkilöstön pysyvyyttä.

Nykytilanne herättää Pelastus- ja ensihoitoalan unioni JHL:n puheenjohtajan Petteri Häyrisen mukaan kasvavaa huolta huolta henkilöstön hyvinvoinnista, riittävyydestä ja rahoituksen tasosta eri puolilla maata.

– Riittävä ja osaava henkilöstö on edellytys nopealle ja laadukkaalle avulle hätätilanteissa. Mikäli henkilöstöresurssit eivät vastaa palvelutarvetta, vaarantuu kansalaisten turvallisuus ja palvelujen yhdenvertainen saatavuus, hän sanoo tiedotteessa.

Pelastustoimi ja ensihoito tarvitsevat Häyrisen mukaan pitkäjänteistä ja ennakoitavaa rahoitusta. Häyrisen mukaan nykyinen rahoituksen taso ei kaikilta osin vastaa kasvaviin kustannuksiin ja tehtävien lisääntymiseen. Turvallisuuden kannalta investoinnit kalustoon, koulutukseen ja henkilöstöön ovat Häyrisen mukaan välttämättömiä.

– On tärkeää, että pelastustoimen ja ensihoidon toimintaedellytykset turvataan osana kansallista turvallisuuspolitiikkaa. Päätöksenteossa tulee huomioida palvelujen kriittinen rooli ja varmistaa, että resurssit vastaavat yhteiskunnan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Leikkaukset rahoitukseen on loputtava.

PELASTAJIEN eläkeikää täytyy Häyrisen mukaan arvioida uudelleen vastaamaan työn todellista kuormittavuutta. Alan tehtävät edellyttävät poikkeuksellista fyysistä kuntoa, henkistä kestävyyttä ja kykyä toimia jatkuvassa paineessa, mikä vaikeuttaa työssä jaksamista pitkälle työuran loppupuolelle.

Lisäksi työ on psyykkisesti kuormittavaa. Henkilöstö altistuu traumaattisille tilanteille, kiireelle sekä jatkuvalle valmiustilalle. Viime vuosina työssä koettu väkivalta ja sen uhka ovat lisääntyneet, mikä heikentää työn turvallisuutta ja kuormittaa entisestään työntekijöiden jaksamista.

– Nykyinen eläkeikä ei riittävästi huomioi työn erityispiirteitä. Monille pelastajille työkyvyn ylläpitäminen eläkeikään asti muodostuu erittäin haastavaksi, mikä lisää riskiä työuupumukseen, työkyvyttömyyteen ja ennenaikaiseen poistumaan alalta.