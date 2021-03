JHL:n Niemi-Laine: ”Emme voi katsoa sivusta, jos työnantajat yrittävät syksyn neuvottelukierroksella keplotella suomalaiset työntekijät köyhyysrajalle”

Ensi syksyllä käynnistyy uusi sopimusneuvottelukierros, josta voi tulla Niemi-Laineen arvion mukaan myrskyisä.

JHL katsoo, että työnantajat horjuttavat tahallaan työrauhaa Suomessa juuri, kun talous pitäisi saada rullaamaan pitkittyneen koronapandemian keskellä. Teknologiateollisuuden päätös irtautua keskitetyistä sopimuksista uhkaa murentaa pohjan Suomen työmarkkinajärjestelmältä.

– Teknologiateollisuus on laittamassa vaakalaudalle työrauhan, työehdoista sopimisen, eläkejärjestelmän ja työttömyysturvan. Nämä kaikki on sidottu työehtosopimusjärjestelmään. Tätäkö tarkoittaa työnantajan vastuu taloudesta, kun Suomi pitäisi saada jaloilleen koronan jälkeen, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo tiedotteen mukaan.

Niemi-Laine korostaa, että JHL on valmis kehittämään suomalaista työelämää. JHL kannattaa paikallista sopimista, kun työnantaja on valmis avoimesti neuvottelemaan työehdoista ja neuvottelujen osapuolet luottavat toisiinsa. JHL:n aloilla tällaista sopimista on paljon, tiedotteessa todetaan. Jos paikallisella sopimisella yritetään heikentää työntekijöiden tulotasoa, JHL ei ammattiliittona jää toimettomaksi.