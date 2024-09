Jo viisi törmäystä tänä vuonna – kiskobussien kuljettajilla mitta täynnä, vaativat konduktöörejä takaisin

Kuluvana vuonna on tapahtunut vähintään neljä läheltä piti tilannetta ja viisi törmäystä, joissa Dm12-kiskobussit ovat olleet osallisena, Rautatiealan unioni RAU kertoo. Demokraatti Demokraatti

Kiskobussien kuljetus ja matkustamot ovat olleet vuodesta 2015 veturinkuljettajan harteilla. He eivät koe pystyvänsä vastaamaan matkustajien turvallisuudesta riittävällä tasolla, ammattiliitto totaa. RAU:n mukaan riski vakaviin loukkaantumisiin onnettomuustilanteissa on suuri.

Kaikissa tämän vuoden törmäyksissä kuljettaja on vastannut yksin matkustajien evakuoinneista, kaluston kunnosta ja pelastushenkilökunnan saamisesta paikalle, liitto kertoo. Törmäykset ovat tapahtuneet vartioimattomissa tasoristeyksissä, joissa moottoriajoneuvot ovat jääneet kiskobussin alle.

“Törmäyksessä riskit vakaviin loukkaantumisiin ovat suuria.”

RAU on lähestynyt VR-Yhtymää kirjelmällä, jolla kiskobussiliikenteen turvallisuusriskeihin halutaan kiinnittää lisää huomiota. Veturinkuljettajille on selvää, että mahdollisuus onnettomuuteen, jossa useita ihmisiä loukkaantuu kiskobussin, on suuri.

Syynä ovat liiton mukaan kalustoon nähden liian suuret matkustajamäärät. Usein ylitäysien kiskobussien matkustajamääriä ei kontrolloida riittävästi.

– Erityisesti kesäisin ja viikonloppuisin kiskobussit ovat ääriään myöten täysiä, sillä ilman valvontaa liikkuviin kiskobusseihin nousee jatkuvasti ilman lippua matkustavia. Käytävillä saattaa olla seisovien matkustajien lisäksi pyöriä, lastenvaunuja ja pyörätuoleja. Törmäyksessä riskit vakaviin loukkaantumisiin ovat suuria, RAUn valtakunnallinen työsuojeluvaltuutettu Jussi-Pekka Okero kertoo tiedotteessa.

Hän edustaa VR-Yhtymän veturinkuljettajia ja on itsekin ammatiltaan veturinkuljettaja.

VR-YHTYMÄ on rajannut kiskobusseihin myytävien lippujen määrän myyntijärjestelmissään. Lisäksi yritys on kokeillut käyttää konduktöörejä matkustajamäärien rajaamiseen kiskobussien lähtöasemilla. Toimenpiteet eivät ole RAUn mukaan kuitenkaan poistaneet ongelmaa, joka on liputtomien matkustajien määrä junissa ja siitä seuraava riski useisiin loukkaantumisiin kiskobusseissa.

Veturinkuljettaja ei hahmota matkustamon kokonaistilannetta, ammattiliitto huomauttaa. Kiskobussissa veturinkuljettaja ei ole matkustajien kanssa samassa tilassa kuten esimerkiksi bussien kuljettajat. Matkustamon yleiskuvan hän näkee ainoastaan kameran kautta.

Myös aikataulut ovat tiukkoja. Kiskobussi pysähtyy väliasemilla noin kahden minuutin ajan. Pysähdyksen aikana ei ehdi tarkastamaan matkustamon tilannetta.

Lähiliikenteeseen verrattuna kiskobussit liikkuvat lisäksi syrjäisemmillä reiteillä, joilla on paljon vartioimattomia tasoristeyksiä.

TILANTEEN korjaamiseksi RAU vaatii konduktöörejä takaisin kiskobusseihin, jotta veturinkuljettajat voivat keskittyä kuljettamaan junaa.

– Nyt kiskobussien kuljettajilla on aina tunne siitä, että olet vastuussa yksiköstä, mutta et käytännössä pysty siihen. Jokainen voi kuvitella miten raastava tilanne on ammattilaisille, joiden päätehtävä on kuljettaa junaa turvallisesti. Tämä on psykososiaalista kuormitusta pahimmillaan, Okero muistuttaa.

“Konduktöörit pystyisivät hoitamaan tehtävän leikiten.”

Rautatiealan Unionin mielestä ammattilaisten esille nostama suuri riski pitää ratkaista tehokkaasti.

– Veturinkuljettajien osalle on sälytetty tehtävä, matkustajamäärien kontrollointi, jota he eivät nykyisissä olosuhteissa pysty hoitamaan. Konduktöörit taas pystyisivät hoitamaan tehtävän leikiten. Tärkeintä kaikkien kannalta on taata turvallinen rautatieliikenne, jossa ammattilaiset voivat hoitaa työnsä hyvin, Rautatiealan unionin puheenjohtaja Markku Lehtinen toteaa.