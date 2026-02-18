Jo yli 270 000 ihmistä työttömyystuella – Määrä lisääntyi 10 prosentilla, tuki pieneni

Kelan maksamaa työttömyystukea saavien määrä kasvoi viime vuonna noin kymmenellä prosentilla, kertoo Kela. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työmarkkinatuen saajien määrä nousi reiluun 270 000 ihmiseen, mikä on 13 prosentin korotus aiempaan. Työmarkkinatuen kustannukset kasvoivat samalla kymmenisen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Keskimääräinen päiväkohtainen työmarkkinatuki kuitenkin pieneni viime vuonna. Etuutta maksettiin 36,17 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 37,66 euroa.

Peruspäivärahan saajien määrä taas laski kolmisen prosenttia noin 79 000:een.

- Peruspäivärahan saajien määrä on laskenut todennäköisesti siksi, että työssäoloehto piteni vuoden 2024 lopulla kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Aiempaa suurempi osa työttömistä on siis vuonna voinut 2025 päätyä peruspäivärahan sijaan työmarkkinatuelle, Kelan erikoistutkija Laura Peutere sanoo tiedotteessa.

Yhteensä Kela maksoi viime vuonna reilut kaksi miljardia euroa työttömyysturvaa. Määrä oli hieman suurempi kuin toissa vuonna, jolloin maksettu summa jäi alle kahteen miljardiin.

TÄNÄ vuonna Kelan maksamiin työttömyystukiin tulee muutos, kun peruspäiväraha ja työmarkkinatuki yhdistetään yleistueksi toukokuun alusta lähtien.

Kelan mukaan jompaakumpaa tukea saava siirretään automaattisesti yleistuen saajaksi. Yleistukea ei siis tarvitse tässä tapauksessa hakea erikseen.

- Hallituksen lakiesityksessä arvioitiin, että valtaosalla Kelan työttömyysturvaa saavia työttömiä etuuden suuruus ei muutu muutoksen myötä, eikä Kelan työttömyysturvan menoihin ole odotettavissa suuria muutoksia, Peutere sanoo.

Kelan mukaan peruspäivärahaa maksetaan 18-64-vuotiaille työttömille, jotka eivät ole kassan jäseniä, mutta täyttävät työssäoloehdon. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää.

Työmarkkinatukea voi saada, jos työssäoloehto ei täyty tai jos ansio- tai peruspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt.