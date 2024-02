Joe Biden kävi terveystarkastuksessa – tällaiset uutiset hän kuuli

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on todettu vuosittaisessa terveystarkastuksessaan edelleen virkakelpoiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valkoinen talo julkaisi presidentin lääkärin Kevin O’Connorin lausunnon, jonka mukaan Bidenin terveydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana.

- Presidentti Biden on terve, aktiivinen ja elinvoimainen 81-vuotias mies, joka on kelvollinen suorittamaan menestyksekkäästi presidentin velvollisuuksia, hänen lääkärinsä kirjoitti tuoreessa lausunnossaan.

Kyseessä oli Bidenin viimeinen rutiinitarkastus Walter Reed -sotilassairaalassa ennen marraskuun presidentinvaaleja.

Biden kommentoi terveystarkastuksensa tuloksia toimittajille jo ennen O’Connorin lausunnon julkistamista.

– Ei ollut mitään viime vuodesta poikkeavaa. Kaikki on hienosti. Sanoivat, että näytän liian nuorelta, Biden vitsaili asiasta kysyneille toimittajille.

Toiselle kaudelle pyrkivä 81-vuotias Biden on Yhdysvaltain historian vanhin presidentti.

BIDENIN muistia ja arvostelukykyä sekä kykyä hoitaa tehtäväänsä on kyseenalaistettu viime aikoina presidentinvaalien lähestyessä.

Viimeksi Bidenin kyvykkyyttä kyseenalaistettiin helmikuun alussa, kun erikoissyyttäjä julkaisi raporttinsa liittyen Bidenin hallusta löydettyihin turvallisuusluokiteltuihin asiakirjoihin. Erikoissyyttäjä ei suositellut rikossyytteiden nostamista Bidenia vastaan, mutta nosti raportissaan esiin Bidenin väitetyt muistiongelmat.

Asiakirjojen käsittelyä selvittänyt erikoissyyttäjä Robert Hur totesi raportissaan, että olisi vaikea saada valamiehistö toteamaan Biden syylliseksi sen vuoksi, minkälaiseksi hänet koettiin erikoissyyttäjän kuulusteluissa. Raportissa Bidenin kuvailtiin olleen “sympaattinen ja hyvää tarkoittava vanha mies, jolla on huono muisti”.

VAALEISSA Bidenin vastaehdokkaaksi on nousemassa entinen republikaanipresidentti Donald Trump, joka on usein kuvaillut Bidenia vanhaksi ja jo kelvottomaksi tehtäväänsä. Trump on 77-vuotias ja on Bidenin tavoin itsekin aiheuttanut hämmennystä puheillaan ja takelteluillaan.

Jos Trump voittaisi presidentinvaalit, hänestä tulisi kautensa loppupuolella vuorostaan kaikkien aikojen vanhin presidentti Yhdysvalloissa.

Trump julkaisi viime vuoden lopulla lääkäriltään muistiinpanon, jossa hänen terveydentilansa todettiin olleen erinomainen. Siinä ei kuitenkaan kerrottu yksityiskohtia kuten sitä, mitä testejä Trumpille oli terveydentarkastuksessa tehty ja mitä niistä oli selvinnyt.