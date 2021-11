Joe Biden nimitti Fedille vanhan pomon, Donald Trumpin valinnan

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on nimittänyt maan keskuspankin Fedin pääjohtajan Jerome Powellin uudelle kaudelle. Nimitys edellyttää senaatin hyväksyntää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jos senaatti vahvistaa nimityksen, Powellin tehtäväkenttänä on varmistaa Yhdysvaltain talouden elpyminen koronapandemiasta sekä taisteleminen viime kuukausina päätään nostanutta inflaatiota vastaan.

- Emme voi vain palata siihen, missä olimme ennen pandemiaa. Meidän täytyy rakentaa taloutemme entistä paremmaksi, Biden arvioi lausunnossaan.

Ensimmäiselle kaudelle Powellin nimitti presidentti Donald Trump vuonna 2018. Itsenäiseksi osoittautuneen Powellin toimet suututtivat kuitenkin Trumpin useaan otteeseen.

Demokraattisen puolueen vasen laita on vaatinut, että republikaanista puoluetta edustava Powell korvattaisiin liberaalimmalla ehdokkaalla kuten Fedin johtokunnan jäsenellä Lael Brainardilla. Valkoinen talo ilmoitti kuitenkin, että Brainard nimitettäisiin Fedin varapääjohtajaksi.

- Olen vakuuttunut siitä, että pääjohtaja Powellin ja tohtori Brainardin keskittyminen inflaation pitämiseen alhaisena, hintavakauteen ja täystyöllisyyteen tekevät taloudestamme vahvemman kuin koskaan, Biden sanoo.

Korkojen noston vuoro vasta ensi kesänä

Fed on Powellin johdolla taistellut koronan aiheuttamaa taantumaa vastaan pudottamalla ohjauskoron nollaan ja elvyttämällä taloutta massiivisilla tukipaketeilla. Pankki on jatkanut elvytystoimiaan, vaikka inflaatio on kiihtynyt voimakkaasti.

Powell ja muut Fedin johtajat ovat kuitenkin sitä mieltä, että inflaation kiihtyminen on väliaikaista, eivätkä he näe syytä nostaa korkoja ennen kuin aikaisintaan ensi vuoden puolivälissä.