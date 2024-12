Johannes Koskinen on valittu ulkoasiainvaliokunnan johtoon

Valinta oli yksimielinen.​

Puheenjohtajan paikka tuli täytettäväksi, kun kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.) erosi tehtävästä marraskuun lopulla.

Valiokunnan varapuheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Sofia Vikman (kok.).

Puheenjohtajaksi valittu Koskinen on pitkän linjan kansanedustaja, sillä hän on toiminut kansanedustajana vuosina 1991-2015 ja sen jälkeen vuodesta 2019 eteenpäin. Ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä hän on ollut pitkälti yli kymmenen vuotta. Hän toimi oikeusministerinä vuosina 1999-2005.