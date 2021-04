Viidesosa suomalaisista on saanut koronavirusrokotteen, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina. Rokotuksen on saanut 1,12 miljoonaa ihmistä, ja rokotusten ensimmäisen annoksen kattavuus on siis 20,2 prosenttia.