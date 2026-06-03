Joko kokoomuksessa on naisen aika? – myös naisäänestäjät halutaan takaisin

Kokoomuksen ensi viikonlopun puoluekokouksen draama syntyy varapuheenjohtajakisassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lähes 900 kokoomuslaista suuntaa viikonlopuksi Keski-Suomeen, kun kokoomuksen kolmipäiväinen puoluekokous alkaa perjantaina Jyväskylän Paviljongissa.

Puheenjohtajakilpaa ei syntynyt, kun kokoomusta pian kymmenen vuotta luotsanneelle Petteri Orpolle ei ilmaantunut haastajia.

Jännitys kohdistuukin varapuheenjohtajakilpailuun, josta STT:n haastattelemat piirien puheenjohtajat uumoilevat tiukkaa.

Kolmen varapuheenjohtajan valinnassa kisan ykkösnimeksi odotetaan jo vuodesta 2016 varapuheenjohtajana toiminutta puolustusministeri Antti Häkkästä. Juristitaustainen eteläsavolainen nauttii puolueväen piirissä laajalti luottamusta, ja hänen kerrotaan esiintyneen edukseen vaalipaneeleissa.

Voi kuitenkin olla, ettei hänen äänimääränsä yllä aiempien vuosien tasolle, koska Häkkäsen toistuvat kaudet varapuheenjohtajistossa ovat myös herättäneet ärtymystä.

Puoluekokouksessa käsitelläänkin sääntömuutosaloite, joka vaatii, että varapuheenjohtajien kaudet tulisi rajoittaa kolmeen. Puoluehallitus ei kannattanut esitystä aloitevastauksessaan.

Kokoomuksessa tunnistetaan haaste galluptuloksissa näkyvästä naisäänestäjien kaikkoamisesta.

ERÄÄN piirijohtajan sanoin ”aika huutaa naisvarapuheenjohtajaa”, mielellään kahta. Tämä voisi ennakoida menestystä nykyiselle varapuheenjohtajalle, kansanedustaja Karoliina Partaselle Savo-Karjalasta sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalle Uudeltamaalta.

Multala jäi edellisessä puoluekokouksessa varapuheenjohtajan paikasta 0,4 äänen päähän. Tilannetta sekoitti se, että Uudeltamaalta oli tuolloin useampi ehdokas. Nyt puolueen suurin piiri on suoristanut rivinsä, minkä lisäksi myös toiseksi suurin piiri, Helsinki, on asettunut Multalan taakse.

Entisellä kilpapurjehtijalla on myös nimekkäitä tukijoita, kun hänen vaalikampanjaansa vetää työministeri Matias Marttinen, minkä lisäksi suosittelijoina ovat muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen ja eduskunnan varapuhemies Paula Risikko. Jälkimmäiset ovat osoittaneet tukensa myös Partaselle.

Partasen ja Multalan kanssa kisaa käy koviten lappilainen kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtajana toiminut Heikki Autto. Ehdolle ovat ilmoittautuneet lisäksi ensimmäisen kauden kansanedustaja Janne Jukkola Kokkolasta sekä EU:n EPP-puolueen puheenjohtaja Sari Rautio Hämeenlinnasta. Heidän menestysmahdollisuuksia pidetään kuitenkin kapeina.

Varapuheenjohtajat esitellään kokouksessa lauantaina. Asiasta äänestetään sunnuntaina.

VIIME syksynä pestiinsä valittu puoluesihteeri Maggie Keskinen pitää kokousta ”todella merkittävänä”. Jyväskylässä päätetään tavoiteohjelmasta, jossa esitellään puolueen visio 2040-luvulle.

- Meidän politiikkamme uudistuminen ottaa nyt muotoa tavoiteohjelman muodossa, ja se määrittää suuntaa, mihin politiikkaamme tulevina kuukausina ja vuosina tullaan viemään, Keskinen sanoo STT:lle.

Tavoiteohjelman lisäksi käsittelyssä on lähes kolme sataa puoluekokoukselle jätettyä aloitetta, joissa näkyy suuren puolueen moninaisuus.

Esityksiä on aina sunnuntailisien lakisääteisyyden poistamisesta turkistalouden lopettamiseen sekä golfaamisen ympäristöhaittojen tunnistamiseen. Sosiaali- ja terveys- sekä koulutuskysymykset ovat vahvasti esillä.

Keskinen odottaa, että kokouksessa keskeisiksi teemoiksi nousevat talous- ja työllisyyskysymykset, jotka ovat ajankohtaisia julkisen talouden tiukan tilanteen vuoksi, mutta toisaalta orastavan kasvun tähden.

- Uskon, että näiden ristiinpeilaus tässä tilanteessa on kiinnostava, koska kysehän on siitä, mikä on meidän reseptimme kasvulle. Toisaalta, millaisia jatkoaskeleita me näemme pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä.

Kokoomuksessa tunnistetaan haaste galluptuloksissa näkyvästä naisäänestäjien kaikkoamisesta. Keskinen ei kuitenkaan koe, että puolueen sisällä sukupuolikysymyksistä olisi ristiriitaa.

- Meillä on aina ollut aktiivinen naiskysymyksiä tarkasteleva siipi, joka erityisesti Kokoomuksen Naisten Liitossa näkyy. Mutta kyllä tasa-arvo, yhdenvertaisuus, lähisuhdeväkivalta ynnä muut ovat aina olleet puolueellemme tärkeitä kysymyksiä sukupuolesta riippumatta, Keskinen sanoo.