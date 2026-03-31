Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

31.3.2026 05:23 ・ Päivitetty: 31.3.2026 06:05

Joko tarkistit veroilmoituksen? – Puolella miljoonalla ihmisellä määräpäivä huomenna

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Suomessa noin puolella miljoonalla ihmisellä on veroilmoituksen määräpäivä keskiviikkona, kertoo Verohallinto. Määräpäivä koskee toiminimiyrittäjiä, maataloudenharjoittajia sekä heidän puolisoitaan.

DEMOKRAATTI/STT

Esitäytettyyn veroilmoitukseen tulee täydentää ne tulot ja vähennykset, joita Verohallinto ei ole automaattisesti täyttänyt. Samalla pitää tarkistaa esitäytetyt tiedot.

Verohallinto muistuttaa, että lakimuutoksen myötä veroposti tulee viranomaisten sähköisten asiointipalveluiden käyttäjille jatkossa vain sähköisesti.

Lakimuutos astuu voimaan 14. huhtikuuta. Ajoituksen vuoksi osa on voinut saada esitäytetyt veroilmoituksensa paperipostina, mutta lopullinen verotuspäätös ja tiedot mahdollisesta jäännösverosta tai veronpalautuksesta tulevat vain sähköisesti.

Ilmoituksen saapuneesta sähköisestä postista saa, kun lataa puhelimeensa Suomi.fi-sovelluksen tai jättää oman sähköpostiosoitteensa Suomi.fi-palveluun.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU