Kotimaa
31.3.2026 05:23 ・ Päivitetty: 31.3.2026 06:05
Joko tarkistit veroilmoituksen? – Puolella miljoonalla ihmisellä määräpäivä huomenna
Suomessa noin puolella miljoonalla ihmisellä on veroilmoituksen määräpäivä keskiviikkona, kertoo Verohallinto. Määräpäivä koskee toiminimiyrittäjiä, maataloudenharjoittajia sekä heidän puolisoitaan.
Esitäytettyyn veroilmoitukseen tulee täydentää ne tulot ja vähennykset, joita Verohallinto ei ole automaattisesti täyttänyt. Samalla pitää tarkistaa esitäytetyt tiedot.
Verohallinto muistuttaa, että lakimuutoksen myötä veroposti tulee viranomaisten sähköisten asiointipalveluiden käyttäjille jatkossa vain sähköisesti.
Lakimuutos astuu voimaan 14. huhtikuuta. Ajoituksen vuoksi osa on voinut saada esitäytetyt veroilmoituksensa paperipostina, mutta lopullinen verotuspäätös ja tiedot mahdollisesta jäännösverosta tai veronpalautuksesta tulevat vain sähköisesti.
Ilmoituksen saapuneesta sähköisestä postista saa, kun lataa puhelimeensa Suomi.fi-sovelluksen tai jättää oman sähköpostiosoitteensa Suomi.fi-palveluun.
