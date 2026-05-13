Joona Räsänen kärysi ratista – ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Demokraatti Demokraatti

Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä I:llä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea.

Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan.

– Vaikka tapaus ei liittynyt töiden tai luottamustoimien hoitamiseen, niin ymmärrän, että moni pohtii mahdollisuuttani jatkaa näissä tehtävissä. Olen valmis käymään kaikki tarvittavat keskustelut luottamustehtävien hoitamiseen liittyen. Olen myös päättänyt, että en hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana, Räsänen kirjoittaa Facebookissa.

EDUSKUNNASSA pitämässään tiedotustilaisuudessa Räsänen kertoi, että oli tapahtuneen jälkeen välittömästi yhteydessä puolueen puheenjohtajaan Antti Lindtmaniin ja seuraavana päivänä eduskuntaryhmän puheenjohtajaan Tytti Tuppuraiseen. Hän kertoi tiedotustilaisuuden jälkeen pyytävänsä vielä eduskuntaryhmältä anteeksi käytöstään ryhmäkokouksessa.

Räsänen kertoi käyneensä laajoja keskusteluja viimeisten viikkojen aikana eri tahojen kanssa. Asia on hänen mukaansa käyty läpi myös hänen kotikaupunkinsa Lohjan puoluetoimijoiden kanssa.

Räsäsellä on näkyvä rooli SDP:ssä erityisesti talousasioiden kommentaattorina. Räsänen ei tiedotustilaisuudessa ryhtynyt arvioimaan, mitä seuraamuksia hänen toiminnalleen tässä roolissa mahdollisesti olisi.

– Hoidan niitä tehtäviä, joita ryhmä kokee, että minun kannattaa hoitaa ja mikäli siinä on tarpeita tehdä muutoksia, niin siitä ehkä kannattaa kysyä enemmän muilta. Mutta kansanedustajan valtakirjaa olen tähänkin asti pyrkinyt aktiivisesti käyttämään ja varmasti jatkan sen aktiivista käyttämistä tämänkin jälkeen, Räsänen sanoi.

SDP:n Uudenmaan piiri on asettanut Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkaaksi viime kuussa. Räsäsen mukaan vaatimuksia ehdokkuudesta luopumisesta ei ole toistaiseksi tullut, mutta hän ymmärtää, että tällainenkin keskustelu käydään.

– Mikäli sitä asiaa halutaan uudelleen arvioida, niin se on täysin mahdollista. Ja ymmärrän, että moni tätäkin asiaa pohdiskelee ja siksipä on syytä käydä tämä asia avoimesti ja suoraselkäisesti läpi.

TIEDOTUSTILAISUUDESSA Räsänen kertoi rattijuopumuksen tapahtuneen ystävän kanssa vietetyn illanvieton jälkeen. Häneltä kysyttiin, kuinka paljon hän oli juonut ja onko hän hypännyt aiemmin auton rattiin alkoholia juotuaan.

– Nämä lukemat on ihan avoimesti kertonut ja jokainen niistä huomaa, että kyllä siinä on tullut illan aikana pari otettua liikaa ja tehty vakava arviointivirhe, että sen jälkeen on lähdetty sitten autolla kotiin, hän sanoi.

– Tätä Lohjan ja Helsingin väliä olen pendelöinyt töiden perässä 15 vuotta ja aika monta kertaa ratsiaan pysähtynyt. Koskaan aikaisemmin vastaavaa virhettä ei ole tapahtunut, hän sanoi.

Räsänen kuitenkin sanoi, että varmasti vuosien varrella on ollut tilanteita, jolloin hän on lähtenyt yhden lasillisen jälkeen ravintolasta autolla kotiin.

Räsänen kertoi pyytäneensä eduskunnan työterveyttä selvittämään, ”onko mahdollisesti jotakin laajempaa ongelmaa”. Räsäsen mukaan mitään sen suuntaista lääkärit eivät todenneet.

– Uskallan sanoa, että kysymys on erittäin ikävästä yksittäisestä virheestä ja olen sen luvannut, että tämä ei tule toistumaan.

Räsänen kertoo jo maksaneensa maksaneensa sakkorangaistuksen – 40 päiväsakkoa eli 2300 euroa. Räsänen odottaa vielä syyttäjän vahvistusta ja poliisin ratkaisua ajokiellon kestosta.

Uutista täydennetty klo 13.30 tiedotustilaisuuden annilla.