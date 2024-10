Jordanian ulkoministeri: Israelin aggressio vie aluetta kohti täysimittaista sotaa – Israel iski paloasemaan Libanonissa, Hizbollah vastasi

Libanonissa maan eteläosissa kymmenen palomiestä on kuollut Israelin yöllisissä iskuissa, kertoo Libanonin terveysministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viranomaisten mukaan Israel iski sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Baraasheetissa sijaitsevaan paloasemaan, jossa oli iskun aikana kymmenen ihmistä. He kaikki saivat iskussa surmansa. Ministeriön mukaan palomiehet olivat lähdössä pelastustehtävälle.

Uutistoimisto AFP kertoo omien tilastojensa pohjalta, että Israelin iskuissa Libanoniin on vuoden aikana kuollut 115 pelastustehtävissä työskennellyttä ihmistä.

Jordanian ulkoministeri Ayman Safadi varoittaa Israelin toimien Gazassa ja Libanonissa vaarantavan koko Lähi-idän vakauden. Safadin mukaan Israelin aggressio vie aluetta kohti täysimittaista sotaa.

Safadi on vierailulla Libanonissa, jonne Israel on kohdistanut voimakkaita iskuja kahden viikon ajan.

Vuosi sitten Gazasta alkunsa saanut sota on läikkynyt muuallekin Lähi-itään ja herättänyt pelkoja laajemmasta alueellisesta konfliktista.

LIBANONISSA toimiva, Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah sanoi maanantaina iskeneensä Israelin joukkoja vastaan Israelin ja Libanonin raja-alueella. Israelin asevoimat sanoi aiemmin asettaneensa uusia joukkoja maiden rajalle.

Hizbollahin mukaan se iski raketeilla Israelin joukkoja kohti Maroun al-Rasissa. Aiemmin järjestö sanoi iskeneensä useille alueille Pohjois-Israelissa ja maiden välisellä rajalla.

Israelin asevoimien mukaan maanantaisissa iskuissa on kuollut kaksi israelilaissotilasta.

Israelilaismediat ja uutiskanava al-Jazeera kertoivat aiemmin maanantaina, että noin kymmenen ihmistä on haavoittunut Israelin pohjoisosassa Hizbollahin raketti-iskuissa Haifan ja Tiberiaan kaupungeissa.

Hizbollah sanoi aiemmin tehneensä sunnuntaina kolme iskua Israelin asevoimien tukikohtiin lähellä Haifan kaupunkia.

Hizbollah ilmoitti omistavansa sunnuntain iskut järjestön entiselle johtajalle Hassan Nasrallahille, joka kuoli viime kuussa Israelin pommituksissa.

Haifa on väkiluvultaan Israelin kolmanneksi suurin kaupunki, joka sijaitsee maan pohjoisosassa Välimeren rannalla. Haifa on tärkeä satamakaupunki ja teollisuuskeskus. Genesaretinjärven rannalla sijaitseva Tiberias on yksi juutalaisten neljästä pyhästä kaupungista.

ISRAELIN asevoimat on edelleen jatkanut iskujaan Libanoniin. Maanantaina iltapäivällä asevoimat kertoi tiedotteessa jatkavansa Hizbollahin kohteiksi sanomiensa kohteiden pommittamista Libanonin eteläosissa.

Myöhään sunnuntai-iltana Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoi Israelin tehneen neljä ilmaiskua Beirutin eteläpuolelle. Iskut tapahtuivat pian sen jälkeen, kun Israelin asevoimat oli illalla ilmoittanut iskevänsä alueelle ja kehottanut siellä asuvia ihmisiä evakuoitumaan.

NNA kuvaili ainakin yhtä Israelin iskuista voimakkaaksi.

Beirutissa oleva uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja kertoi asuntonsa ikkunoiden tärähdelleen yhden iskun jälkeen. Hän kertoi myös kuulleensa voimakkaita räjähdysten ääniä.

Israelin asevoimat sanoi iskeneensä Hizbollahin tiedustelun päämajaan ja äärijärjestön asevarastoihin Beirutissa.

Israel on iskenyt voimakkaasti Libanoniin kahden viikon ajan. Yli 1 100 ihmistä on libanonilaisviranomaisten mukaan kuollut iskuissa ja lähes miljoona paennut kodeistaan.

YK varoitti sunnuntaina, että Libanonin siviileillä ei ole pian enää paikkoja mihin paeta.