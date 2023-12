Jospa miettisit omaa käytöstäsi – Ollaan ihmisiksi -kampanja herättelee kaupan asiakkaita

Palvelualan ammattiliitto PAMin ja Kaupan liiton Ollaan ihmisiksi -kampanja pyörähtää käyntiin tänään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Joulun ympärille sijoittuva kampanja herättelee asiakkaita miettimään omaa käytöstään niin myyjien kuin muiden asiakaspalvelutyötä tekevien ihmisten työhyvinvoinnin kannalta. Tutkimusten mukaan asiakkaiden epäasiallinen käytös asiakaspalvelijoita kohtaan on lisääntynyt.

– Kauppa on elinkeinoelämän elinkeinoelämän ja nuorten suurin työllistäjä. Positiivisten työelämäkokemusten varmistaminen vasta työuransa alussa oleville nuorille on erityisen tärkeää. Työnantajille kyse on myös henkilökunnan työsuojelusta sekä laajemmassa kuvassa vastuullisuudesta, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala muistuttaa tiedotteessa.

Ensimmäinen Ollaan ihmisiksi -kampanja oli vuoden 2017 lopussa. Valitettavan moni kaupan alan ammattilainen joutuu liittojen mukaan kuitenkin edelleen kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä.

– Kampanja on edelleen hyvin ajankohtainen, sillä työssä kohdattu sanallinen loukkaaminen, seksuaalinen ahdistelu ja muu uhkaava käyttäytyminen koskettavat asiakaspalvelutehtävissä toimivia laajasti. Some-kiusaaminen on tuonut uusiakin muotoja epäasialliseen käytökseen, kun asiakaspalvelijoita saatetaan kuvata, ja videoita levittää somessa ikävien tekstien kera, PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä kertoo.

KAMPANJAVIDEOISSA ja -kuvissa katse kohdistetaan kauppojen työntekijöihin, jotka ovat työroolinsa lisäksi paljon muutakin, ennen kaikkea oikeita, tuntevia ihmisiä.

– Sujuvan asiakaskokemuksen taustalla on paljon näkymätöntä työtä – ja ihmisiä. Moninaisia ja yhdenvertaisesti arvokkaita. Nämä ihmiset ovat myös jonkun äitejä, poikia tai muita läheisiä, joiden tunteisiin voisi samaistua, Kähärä muistuttaa.

Kampanjalla halutaan herättää kuluttajaa näkemään ja kohtaamaan asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt tasavertaisina ihmisinä ja edistää positiivisten kohtaamisten synnyttämää hyvinvointia.

Liitot suosittavat ottamaan leppoisaa joulumieltä mukaan kauppa-asioinnille.

– Kunnioitetaan asiakaspalvelussa tehtävää työtä ja osaamista. Positiivista kierrettä syntyy, kun työntekijät voivat hyvin ja asiakas saa positiivisen palvelukokemuksen, Lavikkala korostaa.