Joukko asiantuntijoita vetoaa Niinistöön Gazan tilanteesta: ”Vaatikaa välitöntä tulitaukoa”

Joukko suomalaisia Lähi-idän tutkijoita ja rauhan- ja humanitaarisen työn asiantuntijoita pyytää Suomea vaatimaan välitöntä tulitaukoa Gazaan.

Allekirjoittaneet esittävät vetoomuksensa presidentti Sauli Niinistölle julkaistussa avoimessa kirjeessä.

- Vetoamme Teihin, että vaaditte YK:n edustajien, kansalaisjärjestöjen sekä kansalaisten tavoin välitöntä tulitaukoa osapuolten välillä ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamista ja humanitaarisen avun sallimista Gazaan, kirjeessä todetaan.

- Olette ansiokkaasti tuominneet Hamasin järkyttävät terroriteot. Terroriteot eivät kuitenkaan oikeuta Israelia käyttämään kollektiivista rangaistusta Gazan siviiliväestöä kohtaan.

Kirjeessä huomautetaan erityisen huolestuttavaa olevan Israelin poliittisen johdon ja sotilasjohdon retoriikka, jossa dehumanisoidaan koko Gazan väestö. Myös YK:n erityisraportoija Francesca Albanese on varoittanut etnisestä puhdistuksesta ja vetoaa välittömän tulitauon puolesta.

KIRJEESSÄ myös todetaan, että Suomi voisi olla keskeisenä toimijana tukemassa EU:ta etsimään Lähi-itään kestävämpää rauhaa. Suomen tavoite on edistää kahden valtion ratkaisuja ja puolustaa ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä edellyttää suhteiden uudelleenarviointia Israeliin.

- Israel on miehittänyt Itä-Jerusalemia, Länsirantaa ja Gazan kaistaa vuodesta 1967. Lisäksi Israel on saartanut Gazan kaistaa vuodesta 2007. Palestiinalaisten elinolosuhteet ovat tänä aikana jatkuvasti kurjistuneet ja kahden valtion ratkaisun edellytykset heikentyneet, kirjeessä muistutetaan. Myös Israelin kansainvälisen oikeuden vastaiset siirtokunnat ovat muodostaneet esteen kahden valtion ratkaisulle.

Kirjeessä vedotaan presidentin rooliin arvojohtajana ja todetaan, että presidentti on ansiokkaasti nostanut esiin huolen kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän rapautumisesta.

- Oletteko valmiita puolustamaan sääntöpohjaista järjestelmää myös silloin, kun läheiset kumppanimme sitä rikkovat? Toivomme, että Suomi ei tule olemaan väärällä puolella historiaa.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet muun muassa Suomen Lähi-idän instituutin säätiön tutkija Antti Tarvainen, humanitaarisen työn asiantuntija Merit Hietanen ja väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä Helsingin yliopistosta sekä joukko muita.

ISRAEL julisti sodan Hamasia vastaan sen jälkeen, kun äärijärjestön aseistetut taistelijat murtautuivat läpi Gazan kaistan linnoitetusta rajasta ja surmasivat israelilaissiviilejä.

Israel aloitti tämän jälkeen hyökkäyksen Gazaan. Israelin iskuissa on tuhoutunut kokonaisia naapurustoja ja niissä on saanut surmansa yli 2 700 ihmistä, joista suurimman osan arvioidaan olleen palestiinalaissiviilejä. Kuolleiden joukossa on myös YK:n työntekijöitä, sairaanhoidon henkilöstöä ja toimittajia.

Israel on asettanut Gazan täysin saartoon ja katkaissut alueelle tulevan veden, sähkön ja ruokakuljetukset. Sunnuntaina Israel päästi veden jälleen virtaamaan Gazan eteläosaan.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi eilen, että Gazassa riittää vettä, sähköä ja polttoainetta vain 24 tunniksi ennen todellista katastrofia.

AVUSTUSTYÖNTEKIJÄT kertoivat tänään uutistoimisto AFP:lle, että kipeästi kaivattua apua Gazaan voidaan saada mahdollisesti pian liikkeelle. Useat avustussaattueet ovat olleet jumissa Egyptin ja Gazan rajalla päiviä.

- Meille ei ole kerrottu, milloin pääsemme liikkeelle, mutta meitä on pyydetty etenemään kohti Rafahin rajanylityspistettä, kertoi nimettömänä pysytellyt egyptiläinen Punaisen Puolikuun edustaja AFP:lle. Hänen mukaansa sopu avun saapumiseksi perille on kuitenkin lähellä.

Eilen kerrottiin, että EU aikoo perustaa humanitaarisen ilmasillan Egyptin kautta Gazaan.

Myös YK:n humanitaarisen työn päällikön Martin Griffithsin on kerrottu tänään matkaavan Kairoon auttaakseen ratkaisun löytymistä avustusrekkojen liikkeelle saantiin.