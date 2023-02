Jouni Ovaska keskusteli Mika Aaltolan kanssa: ”Mitään suurempaa dramatiikkaa tähän matkaan ei liity”

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) neuvottelukunnan on määrä keskustella kokouksessaan instituutin johtajan Mika Aaltolan Turkin matkasta ja hänen matkan jälkeen esittämistä kommenteista. Johannes Ijäs Demokraatti

UPIn neuvottelukunta ottaa kokouksessaan käsittelyyn Aaltolan tviitit Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien erottamisesta. Asiasta kertoi eilen MTV:lle neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.).

UPIn neuvottelukunnan jäsen, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) sanoi Ylelle olevansa kurkkuaan myöten täynnä ulkopolitiikan tutkijoita, jotka yrittävät ajaa jotain agendaa.

– Olen aika kyllästynyt siihen ja toivoisin, että saisimme Ulkopoliittiselta insituutilta enemmän tutkittua tietoa ja vaihtoehtojen ja seurausten analysointia eikä vain pelkkiä mielipiteitä, Tuomioja lausui.

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nouseva kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) kertoi tänään eduskunnassa medialle keskustelleensa jo Aaltolan kanssa.

– Olen keskustellut tänään lyhyesti hänen kanssaan. Mitään suurempaa dramatiikkaa tähän matkaan ei liity. Pyynnöt ovat lähteneet Turkin suunnalta ja UPI on tämän matkan maksanut. Me palaamme vielä hänen kanssaan keskusteluihin, koska tämä on herättänyt hyvin paljon huomiota erityisesti eri kansanedustajien keskuudessa, jotka istuvat UPIn neuvottelukunnassa. Palaamme tähän vielä, Ovaska sanoi.

Mikä oli viestinne Aaltolalle?

– Ennen kaikkea halusin kuulla, mitä tässä on taustalla. Mutta on tärkeätä myöskin, että tutkijat voivat tehdä omaa työtänsä. Poliitikkojen ei kannata liikaa sotkeutua tutkijoiden työhön mutta ei myöskään tutkijoiden politiikkojen työhön.