Journalistin ohjeet uudistuivat – tämä on muuttunut

Uudistetut Journalistin ohjeet astuvat voimaan tänään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uudistuksen myötä ohjeisiin lisättiin neljä uutta kohtaa, jotka koskevat ulkopuolista rahoitusta, julkaistuun juttuun tehtyjä muutoksia, vaarallisia uutistilanteita ja toimituksellisen sisällön poistamista verkosta.

Ohjeisiin lisätyn uuden kohdan myötä toimitusten on kerrottava aiempaa selkeämmin, mikäli toimituksellisella työllä on ulkopuolinen rahoittaja. Uudistettujen ohjeiden mukaan ”rahoittaja on tuotava esiin, mikäli se vaikuttaa aihepiirin valintaan”.

Toinen kokonaan uusi kohta käsittelee sitä, miten toimitusten on kerrottava yleisölle juttuihin tehdyistä muutoksista sekä virheiden korjaamisesta.

Uuden ohjeen mukaan ”yleisölle on korjausten lisäksi kerrottava myös muista julkaistuun juttuun tehdyistä muutoksista, jotka muuttavat asiasisältöä merkittävästi”. Aiemmin ohjeet puhuivat vain virheiden korjaamisesta, nyt ohjeet velvoittavat kertomaan myös muut muutokset.

KOLMANNEN uuden kohdan mukaan toimitusten pyytäessä yleisöltä tietoja tai materiaalia onnettomuus- tai rikospaikalta tiedonhankinta ei saa vaarantaa turvallisuutta. Toimitusten velvollisuus on tehdä tämä yleisölle selväksi.

Ohjeisiin lisättiin myös kohta, jonka mukaan “julkaistua toimituksellista sisältöä ei saa poistaa selvästi julkaisuajankohdan jälkeen kuin erityisen painavista syistä”.

Lisäksi päivitettiin ohjeiden liitettä, joka koskee yleisön itse julkaisemaa sisältöä. Ohjeet velvoittavat toimitukset moderoimaan yleisön kommentointia niiden omilla julkaisukanavilla ja poistamaan väkivaltaan tai syrjintään yllyttävät kommentit.

Uudistuksen hyväksyi Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek.

Voimaan astuva Journalistin ohjeiden päivitys on laajin sitten vuonna 2005 tehdyn päivityksen.

Journalistin ohjeet toimivat joukkoviestinnän itsesääntelyn perustana Suomessa.