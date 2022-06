”Juhlikaamme ensimmäistä kansan voittoa” – Kolumbia sai ensimmäisen vasemmistolaisen presidentin

Kolumbiaan on valittu ensimmäinen vasemmistolainen presidentti, kun pääkaupunki Bogotan aiempi pormestari ja entinen vasemmistosissi Gustavo Petro sai puolelleen äänienemmistön vaalien toisella kierroksella sunnuntaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vaaliviranomainen julisti Petron voittajaksi, kun äänistä oli laskettu 98 prosenttia ja ero oikeistolaiseen vastaehdokkaaseen Rodolfo Hernandeziin oli kasvanut noin 700 000 ääneen.

Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, näytti Petro saavan äänistä noin 50,5 prosenttia ja Hernandez noin 47,3 prosenttia.

77-vuotias miljonääripopulisti Hernandez myönsi tappionsa Facebookissa. Hänen vaaliteemanaan oli korruption vastustaminen.

- Toivon, että Gustavo Petro tietää, miten johtaa maata ja että hän pysyy uskollisena korruptionvastaiselle sanomalleen.

”Mikä ilo Latinalaiselle Amerikalle!”

62-vuotias Petro seuraa Etelä-Amerikassa sijaitsevan maan presidenttinä epäsuosittua Ivan Duqueta, jonka jäljiltä noin 50 miljoonan asukkaan maa kamppailee köyhyyden ja väkivallan kierteessä. Duque ei voinut maan perustuslain mukaan enää asettua ehdolle yhden kauden jälkeen.

- Tänään on kansan aika juhlia. Juhlikaamme ensimmäistä kansan voittoa, Petro kommentoi viestipalvelu Twitterissä tuloksen selvittyä.

Petron varapresidentiksi nousee Francia Marquez, 40. Hän on tunnettu ympäristöaktivisti ja feministi, josta tuli Kolumbian ensimmäinen musta nainen varapresidentin tehtävässä.

Vaalituloksen julkistuksen jälkeen monet vasemmistolaiset johtajat kiirehtivät onnittelemaan Petroa.

- Petron voitto on historiallinen. Kolumbiassa konservatiivit ovat aina olleet sitkeitä ja kovia, Meksikon presidentti Andres Manuel Lopez Obrador kirjoitti Twitterissä.

- Mikä ilo Latinalaiselle Amerikalle! Tulemme tekemään yhdessä työtä maanosamme yhtenäisyydeksi maailmassa, joka muuttuu nopeasti, Chilen presidentti Gabriel Boric puolestaan tviittasi.

Lähes 40 prosenttia kolumbialaisista elää köyhyysrajalla.

Petrolla on käsissään maa, jonka talouden koronaviruspandemia on jättänyt kurjaan kuntoon, jossa on paljon huumekauppaan kytkeytyvää väkivaltaa ja jonka kansa on kyllästynyt poliittiseen eliittiin. Maassa nähtiin suuria hallinnon vastaisia protesteja viime vuoden keväällä.

Lähes 40 prosenttia kolumbialaisista elää köyhyysrajalla ja työttömiä on yli kymmenen prosenttia.

- Vaalitulos ei anna presidentille selkeää mandaattia toteuttaa politiikkaansa ilman, että hän edes yrittää huomioida vastustajiensa näkökantoja, sanoo poliittisia riskejä arvioivan Colombia Risk Analysis -konsulttitoimiston johtaja Sergio Guzman uutistoimisto AFP:lle.

- Tässä tulisi ottaa opiksi Duquen hallinnosta. Jos Petro ei mene itseensä ja mieti, miten hallinnoida myös toista puolikasta maasta, edessä on neljä vuotta pattitilanteita ja poliittista uhkapeliä, Guzman jatkaa.

Ennen vaaleja Kolumbiassa liikkui puheita oletetuista huijauksista ja väkivallan uhasta. Mahdollisen tiukan tuloksen ja sen eskaloiman väkivallan varalta noin 320 000 poliisia ja sotilasta oli asetettu toimintavalmiuteen.

Maan eteläosassa kerrottiin yhden Petron vaalitarkkailijan ja yhden sotilaan kuolemasta. Ennen vaalien ensimmäistä kierrosta useat ehdokkaat saivat tappouhkauksia.

Vaalivilpin mahdollisuuden otti puheeksi myös Bogotassa äänestänyt Petro. Hän kehotti mahdollisimman monia kannattajiaan äänestämään, jota kaikenlainen vilppi voitaisiin kukistaa.

Vaaliviranomainen torjui Petron väitteet, ja Bucaramangassa äänestänyt Hernandez puolestaan syytti Petroa vilpillisen ilmapiirin lietsomisesta.