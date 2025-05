Jukka Kekkonen: Oikeistopopulismi horjuttaa tutkitun tiedon merkitystä

Oikeistopopulistisen ideologian vahvistuminen – myös Suomessa – viimeisen kymmenen vuoden aikana on tuottanut uusia uhkia demokraattisen oikeusvaltion periaatteille ja instituutioille. Jukka Kekkonen

Samalla näistä instituutioista kuten riippumattomista tuomioistuimista, ja myös tutkimuksen ja ajattelun vapautta edustavista yliopistoista on tullut meneillään olevien ideologisten taistelun ydinalueita.

Donald Trumpin politiikka osoittaa karulla tavalla, kuinka vähän kunnioitusta oikeistopopulisteilla ja heidän hännystelijöillään on demokratiaa ja oikeusvaltiota kohtaan. Ideologia jyrää tarvittaessa tosiasiat ja tutkitun tiedon lakien noudattamisesta puhumattakaan.

ENTÄ meillä Suomessa? En pidä lainkaan liioiteltuna näkemystä, jonka mukaan maamme nykyinen hallitus on itsenäisen Suomen ideologialtaan oikeistolaisin hallitus. Sen politiikka on selkeän luokkapohjaisuuden lisäksi myös altistunut oikeistopopulistisille painotuksille perussuomalaisten mukanaolon myötä.

Niihin kuuluvat muun muassa tutkitun tiedon ja asiantuntijoiden näkemysten väheksyminen aina silloin, kun ne ovat ristiriidassa tavoiteltavien poliittisten päämäärien kanssa.

Nykyisen hallituksen tiede- yliopisto- ja koko koulutuspolitiikan linja on ennen näkemättömän surkea. Vain Juha Sipilän ”kaikkien aikojen koulutusvihamielisin hallitus” aiheutti leikkaus- ja muilla toimillaan yhtä pahoja tuhoja.

REHELLISYYDEN nimissä ei ole mitään syytä antaa kiitosta Suomen koulutuspolitiikalle viimeisenä 20 vuoden aikana muutoinkaan. Laatua on systemaattisesti korvattu määrällä: lisää opiskelupaikkoja entisillä resursseilla, joka on johtanut tutkintojen tason madaltamiseen. Lisäksi vuoden 2010 yliopistolaki on kaventanut yliopistojen autonomiaa, OKM:n byrokraattisella ja yksityiskohtiin ulottuvan talousohjailun kautta.

Tiede- ja sivistysyliopistot ovat muuttuneet hallintoyliopistoiksi, joissa tutkimus ja siihen perustuva opetus uhkaa jäädä hallinnon ja nyt myös lisääntyvässä määrin poliittisen ohjailun alaiseksi, kun varoja kanavoidaan pikavoittojen tavoitteluun (strateginen tutkimus). Samalla perustutkimuksen resursseja leikataan.

Tasa-arvoisten mahdollisuuksien ideaan nojautuva koulutuspolitiikka, jota rakennettiin sukupolvien ajan, on romuttumassa uusien, ja aina välttämättömiksi kuvattujen säästöjen ja määrällisiä ja tavoitteita alleviivaavien linjausten vuoksi.

NYT ongelmien mittasuhteet ovat kuitenkin nousemassa ennätyksellisen suuriksi globaalisten valtasuhteiden muutosten ja oikeistopopulistisen ideologian myötä. Näemme maailmalta mitä tämä merkitsee tai ainakin voi merkitä.

Totuuden tavoittelu sekä avoin ja järkiperäinen keskustelu eivät kiinnosta oikeistopopulisteja, jotka haluavat kaventaa sananvapautta ja vapaan tutkimuksen ja opetuksen elintilaa oman ideologiansa mukaiseksi.

Yksitäiset muutokset voivat olla ”pieniä”, mutta kertautuessaan ja kasautuessaan niiden linjan voi nähdä. Ja se on kaikkea muuta kuin myönteinen vapaalle tutkimukselle ja yliopistojen autonomialle. Muutokset näkyvät jo yliopistojen autonomiaa koskevassa kansainvälisessä monitoroinnissa, jossa Suomi on pudonnut viime vuosina kärkisijoilta huolestuttavasti alaspäin.

Muutokset, joiden keskellä olemme, ovat paljon vakavampia kuin yleensä on haluttu ymmärtää. Ja ainakin yhtä vakava asia on myös se, että retoriikan tasolla on syntynyt ennennäkemätön kaksoistodellisuuden ilmiö, jossa hallituksen edustajat kiistävät ongelmat ja heikentyneet tulokset. Ja vastaavasti pidemmällä aikavälillä koulutuspolitiikan alamäkeä siivittänyt OKM:n johto kieltäytyy näkemästä omaa vastuutaan negatiivisesta kehityksestä.

Kirjoittaja on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, emeritus, Helsingin yliopisto