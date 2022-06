Jukon toiminnanjohtaja Löfgren HS:n tiedoista: ”Oma harkintakykyni ei veny niin pitkälle, että olisin tuollaisissa mukana”

Akavalaisen neuvottelujärjestö Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren kutsuu Helsingin Sanomien tietoja Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin lähdöstä julkiseksi salaisuudeksi. Simo Alastalo Demokraatti

Lehden tänään julkaisema Fjäderiä koskeva ”kassakaappisopimus” on ollut Löfgrenille tuttu ainoastaan huhuna. Fjäderin lisäksi sopimuksen Akavan puheenjohtajuuden kesken kauden tapahtuvasta ennenaikaisesta vaihtamisesta ovat allekirjoittaneet väistynyt OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää sekä Tekniikan akateemisten (TEK) puheenjohtaja Jari Jokinen.

Sopimus on allekirjoitettu syyskuussa 2020. Sen mukaan Fjäderin on määrä jäädä pois tehtävästään viimeistään tämän vuoden syyskuun puoliväliin mennessä.

– Olen kuullut huhuja siitä, mutta en ole millään lailla ollut siinä sopimuskuviossa mukana. Viime aikoina huhupuheet ovat kiihtyneet, että ei ole ollut epäilystäkään, että kyllähän sellainen sopimus olemassa on. Koko Akava-yhteisö on tämän vuoden puhunut siitä, että milloin Sture Fjäder ilmoittaa lähtevänsä. Se on ollut julkinen salaisuus, Löfgren kommentoi Demokraatille.

Kun katsotaan noita allekirjoituksia, sieltä puuttuu aika monen akavalaisen liiton edustus. Mukana on TEK, Ekonomit ja OAJ. Aika iso osa jäsenistä, jotka kuuluvat muihin liittoihin, jää ulkopuolelle. Voiko tuollaisen sopimuksen tehdä?

– En tiedä olosuhteista missä se sopimus on syntynyt ja siinä mielessä on paha mennä kommentoimaan. Itse juristina ajattelen sopimuksen tekemisestä sillä tavoin, että en halua lähteä sellaiseen prosessiin mukaan, jossa sopimus ei kestä päivänvaloa. Olen hyvin tarkka tämän tyyppisistä asioista. Se mikä on Fjäderin ja näiden herrojen välinen sopimus, on heidän asiansa.

Olet sitä mieltä, että tämä ei kestä päivänvaloa?

– Minusta on hyvä, että kaikki kassakaappisopimukset tulevat päivänvaloon. Oma harkintakykyni ei veny niin pitkälle, että olisin tuollaisissa mukana.

Helsingin Sanomien mukaan sopimuksen allekirjoittajiin kuuluvasta TEKin Jari Jokisesta olisi pyritty leipomaan Fjäderin seuraajaa. Sopimuksessa itsessään tällaisesta ei ole mainintaa. Jokinen vahvistaa lehdelle olevansa kiinnostunut Akavan puheenjohtajuudesta.

Löfgren toivoo tulevaan puheenjohtajavaaliin avoimia kortteja. Akavan linjasta pitää hänen mukaansa keskustella vaalissa aidosti. Myös Löfgren on Jokisen ohella kiinnostunut Akavan puheenjohtajuudesta.

– Minusta aito kampanjointi olisi koko Akava-yhteisölle hyväksi. Että kuullaan liittoja siitä mihin suuntaan Akavaa tulisi viedä. Haluan pysyä mahdollisimman kaukana tämäntyyppisistä järjestelyistä. Olen tietenkin, kun oma liittoni on kysynyt, vahvistanut olevani käytettävissä ja erittäin kiinnostunut tehtävästä.

Akavassa on 36 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä.

Korjattu Löfgrenin titteli toiminnanjohtajaksi