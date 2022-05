Julistaako Putin sodan? – Venäjällä juhlitaan huomenna voitonpäivää

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tarkoituksena lienee ollut juhlia tämän vuoden voitonpäivänä myös Ukrainasta saatua voittoa. Nämä suunnitelmat – kuten useat niitä seuranneet, rajatumman voiton juhlimiseen tähdänneet suunnitelmat – ovat nyt menneet romukoppaan. Silti Putinin uskotaan puheessaan kertovan ”voitoista” Ukrainassa.

Ukrainan puolustautuminen hyökkääjää vastaan on ollut sitkeää ja menestyksekästä.

- Armeijat eivät yleensäkään pysty toipumaan kovin nopeasti näin karmeista tappioista. Ja kun otetaan huomioon, miten tehokkaita ukrainalaiset ovat olleet meidän tuellamme, en todellakaan usko, että he (venäläiset) kykenisivät saavuttamaan tavoitteitaan edes lähiviikkoina, jotka kertovat, miten tässä lopulta käy, ennakoi CNA-ajatushautomon analyytikko ja Yhdysvaltain turvallisuusneuvoston entinen jäsen Jeffrey Edmonds brittilehti Guardianin haastattelussa.

Voitonpäivän paraatin tärkeä osa on Putinin puhe, jonka uskotaan tarjoavan tietoa tai ainakin vihjeitä siitä, miten sotaa Ukrainassa jatketaan. Putinin on arveltu voivan jopa julistaa Ukrainalle sodan ja panna toimeen liikekannallepanon. Toisissa vaihtoehdoissa presidentin on arveltu kertovan kansanäänestyksistä Luhanskissa ja Donetskissa, minkä jälkeen ne voitaisiin aikanaan liittää Venäjään.