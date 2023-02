Julkinen sektori: palkkaneuvottelut aloitettava viipymättä – korotukset maksettava verrokkialojen mukaan

Julkisen sektorin neuvottelujärjestöt vaativat, että jatkoneuvottelut kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien tämän ja ensi vuoden palkankorotuksista pitää aloittaa viipymättä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö ja Julkisen alan unioni Jau, jossa ovat edustettuina Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Jyty, muistuttavat, että järjestöt sopivat kuntatyönantajan kanssa viime kesäkuussa palkkaratkaisun, joka sitoo tulevat korotukset teollisuuden korotuksiin.

– Teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa on sunnuntaina hyväksytty uudet työehtosopimukset, joten neuvottelujen aloittaminen kunta- ja hyvinvointialueiden palkantarkistuksista on ajankohtaista ja se on tehtävä viipymättä, neuvottelujärjestöt toteavat tiedotteessa.

Järjestöjen mukaan kesällä solmittu sopimus tarkoittaa sitä, että jos teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa ja kuljetusalalla saadaan suuremmat korotukset, keskimääräinen erotus huomioidaan kaikissa kunta- ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa.